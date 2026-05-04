Muere niño por golpe de calor en Mexicali; su madre presuntamente lo olvidó en el auto ¿llegó tomada?

Ahora que el caso de Kenia Os por un golpe de calor en Mérida se volvió viral y encendió las alarmas sobre los riesgos de las altas temperaturas, una tragedia real ha sacudido a Mexicali con mucha más fuerza.

Un niño de apenas tres años perdió la vida tras permanecer durante horas encerrado en un vehículo, expuesto a condiciones extremas que resultaron fatales. El caso ha provocado rabia, dolor y una ola de indignación en redes sociales, donde usuarios exigen respuestas y justicia inmediata.

La situación ya es investigada por la Fiscalía de Baja California, mientras la madre del menor se encuentra detenida por presunta omisión de cuidados.

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Pixabay / Twitter: @CNPC_MX / @InfoMeteoro

¿Qué pasó con el niño que murió por golpe de calor tras ser olvidado en un auto en Mexicali?

La mañana del sábado 2 de mayo se confirmó una noticia que estremeció a Baja California: un niño murió por golpe de calor luego de haber sido dejado dentro de un automóvil estacionado en el fraccionamiento La Rioja, en Mexicali. El menor había pasado más de doce horas al interior del vehículo, tiempo suficiente para que las altas temperaturas provocaran un desenlace fatal.

De acuerdo con los primeros reportes, todo ocurrió después de que la madre presuntamente regresara a su domicilio durante la madrugada, tras haber asistido a una reunión social. Al llegar a casa, ingresó a la vivienda y se fue a dormir, presuntamente sin percatarse que el niño permanecía dormido en su silla de seguridad, en el asiento trasero de la camioneta.

Horas después, ya entrada la mañana, la mujer notó la ausencia del menor. Al salir y revisar el vehículo, lo encontró inconsciente. De inmediato se solicitó apoyo de los servicios de emergencia, pero los paramédicos del Cuerpo de Bomberos solo pudieron confirmar que el niño ya no presentaba signos vitales.

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¿De qué murió el niño en Mexicali y qué reveló la necropsia sobre el golpe de calor?

Las autoridades forenses confirmaron que la causa determinante del fallecimiento fue un golpe de calor severo. Así lo informó César González Vaca, director del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Fiscalía de Baja California, quien detalló los resultados de la necropsia practicada al menor.

“El menor presentó quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, producto del calor radiante al que estuvo expuesto”, señaló el médico legista, explicando que estas lesiones son consistentes con una exposición prolongada a temperaturas extremas dentro de un vehículo cerrado.

Aunque durante esas horas la temperatura ambiente en Mexicali oscilaba entre los 25 y 35 grados centígrados, el especialista aclaró que el interior de un automóvil puede alcanzar hasta 15 grados más. Esto significa que dentro de la unidad las temperaturas pudieron superar los 45 e incluso rozar los 50 grados centígrados, un nivel letal para un niño pequeño.

González Vaca añadió que, de acuerdo con el peritaje, el deceso habría ocurrido entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana, cuando el calor acumulado dentro del vehículo ya era extremo. Para ese momento, el menor llevaba horas atrapado sin ventilación, agua ni posibilidad de auxilio.

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¿La madre del niño que murió en Mexicali estaba presuntamente en estado de ebriedad cuando ocurrieron los hechos?

En medio del dolor y la indignación que ha despertado el caso, comenzaron a circular versiones extraoficiales que señalan que la madre presuntamente habría llegado a su casa en estado de ebriedad, lo que pudo haber influido en el descuido que terminó en tragedia.

La Fiscalía General del Estado de Baja California no ha emitido información que confirme si la mujer se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.

Lo que sí está confirmado es que la madre permanece detenida y a disposición del Ministerio Público, mientras se integra la carpeta de investigación por el delito de omisión de cuidados. Será la autoridad correspondiente la encargada de definir su situación legal conforme avancen las indagatorias y se aclaren todas las circunstancias que rodearon la muerte del menor.

¿Dónde estaba el padre del menor y por qué la ciudadanía exige justicia tras la tragedia en Mexicali?

El padre del menor no se encontraba en la ciudad al momento de los hechos.

De acuerdo con la información disponible, fue él quien realizó la identificación del cuerpo en las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde el menor permaneció hasta el domingo por la noche.

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