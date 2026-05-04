Kenia Os sufre golpe de calor en Mérida en pleno concierto: así es su estado de salud hoy 4 de mayo

Ni el glamour del escenario ni la emoción del público lograron salvarla. Kenia Os vivió un momento complicado durante su concierto en Mérida cuando comenzó a sentirse mal por el calor extremo, tuvo que recibir oxígeno y fue atendida de emergencia tras bambalinas. El episodio preocupó a sus fans, pero ella misma mostró cómo se recupera y cuál es su estado de salud hoy.

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Kenia Os en los premios Juventud 2025 en Panamá / Captura de pantalla

¿Qué le pasó a Kenia Os en su concierto en Mérida y por qué preocupó a sus fans?

La noche prometía ser una fiesta total para los seguidores de Kenia Os en Mérida, Yucatán, pero el clima tenía otros planes. En medio de su presentación como parte del K de Karma Tour, la cantante e influencer de 26 años comenzó a presentar malestar físico provocado por las altas temperaturas que se han registrado en la región.

De acuerdo con lo que ella misma compartió en redes sociales, Kenia Os sufrió un golpe de calor durante su concierto, lo que la obligó a detener momentáneamente su show y recibir atención médica inmediata. La situación generó preocupación entre sus seguidores, quienes notaron que algo no estaba bien cuando la artista dejó el escenario.

El calor en Mérida ha sido intenso en los últimos días y, sumado al esfuerzo físico que implica un concierto, terminó afectando a la intérprete de éxitos como “Malas decisiones” y “Kitty”. Aunque el momento fue tenso, la rápida intervención de su equipo evitó que el incidente pasara a mayores.

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¿Cuál es el estado de salud de Kenia Os hoy tras el incidente en Mérida?

Horas después del concierto, fue la propia Kenia Os quien despejó dudas al compartir videos desde su camerino, donde se le observa recibiendo oxígeno, acompañada de su equipo y personal médico. En las imágenes también se aprecia que le colocaron compresas frías en la nuca, le dieron agua y masajes para ayudar a regular su temperatura corporal.

Con su característico sentido del humor, la cantante escribió en sus historias: “Todo es glamour en el tour (le da un golpe de calor)”

Aunque no ofreció un parte médico detallado, los síntomas que presentó como mareo, fiebre y agotamiento, son compatibles con un golpe de calor, una condición que puede presentarse por exposición prolongada a altas temperaturas, especialmente en eventos masivos.

Algunos reportes de personas que asistieron al evento, señalaron que Kenia Os pudo haber sufrido un ligero desvanecimiento, pero esta versión no ha sido confirmada directamente por ella. Hasta ahora, la artista solo ha mostrado fragmentos de su proceso de recuperación, lo que ha tranquilizado en parte a su público.

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¿Qué es el golpe de calor y por qué es tan peligroso?

El golpe de calor es una condición médica que ocurre cuando el cuerpo no logra regular su temperatura debido a la exposición extrema al calor. Según recomendaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ante síntomas como fiebre elevada, mareo, confusión o desmayo, se debe llevar a la persona a un lugar fresco y bajar su temperatura con compresas húmedas o hielo en zonas como axilas e ingles.

En casos graves, el IMSS sugiere acudir de inmediato a urgencias, ya que un golpe de calor puede tener consecuencias serias si no se atiende a tiempo. En el caso de Kenia Os, la rápida reacción de su equipo fue clave para evitar riesgos mayores.