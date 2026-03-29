¿Peso Pluma se separa de Kenia Os? Revela dolor de no tenerla

La relación entre Peso Pluma y Kenia Os vuelve a dar de qué hablar, luego de que surgieran rumores sobre una posible separación. Y es que, aunque la pareja se ha mantenido discreta, recientes declaraciones del cantante han encendido las alarmas entre sus fans. ¿Están distanciados? ¿Se acabó el romance? Sus palabras dejaron ver un lado vulnerable que pocos conocían del cantante.

¿Por qué Peso Pluma y Kenia Os están separados?

En medio de la incertidumbre, todo apunta a que la distancia entre Peso Pluma y Kenia Os no se debe a una ruptura sino a sus complicadas agendas de trabajo. Ambos atraviesan uno de los momentos más importantes de sus carreras, lo que ha dificultado que coincidan físicamente.

Mientras él continúa con presentaciones, giras y nuevos proyectos musicales, ella acaba de arrancar con su gira K de Karma, con múltiples compromisos que la mantienen en constante movimiento.

Esta situación ha provocado que enfrenten un distanciamiento solo por cuestiones de trabajo, pero al parecer a Peso Pluma le afecta mucho la distancia.

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Peso Pluma y Kenia Os tendrían un romance / IG: @pesopluma / @keniaos

¿Qué dijo Peso Pluma sobre la ausencia de Kenia Os?

Fue el propio Peso Pluma quien sorprendió al hablar abiertamente sobre lo mucho que le afecta no tener cerca a Kenia Os. En un momento que rápidamente se viralizó, el cantante dejó ver su lado más sensible.

“Se siente feo no tener a alguien que quieres contigo”, habría confesado, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

Aunque no mencionó directamente una ruptura, sus palabras fueron interpretadas como una señal de que la distancia sí le está pesando.

Para muchos, esta declaración confirma que, más allá de los rumores, el vínculo entre ambos sigue siendo importante y algunos internautas se preocuparon por Peso Pluma al verlo tan triste de estar lejos de Kenia Os.

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Peso Pluma llena de flores el camerino de Kenia Os

Pero no todo es incertidumbre. En medio de los rumores, un gesto romántico ha dado esperanza a los fans. Peso Pluma habría sorprendido a Kenia Os al llenar su camerino con flores, demostrando que los detalles y el cariño siguen presentes.

K de Karma se estrenó el 19 de marzo de 2026 como el cuarto álbum de Kenia Os, con 19 canciones, marcando una etapa que ella misma ha definido como más arriesgada, dentro de su carrera.

Este acto no solo disipó momentáneamente las dudas, sino que también reafirmó que, pese a la distancia, el cantante sigue muy pendiente de ella.

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