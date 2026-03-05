Peso Pluma hace un Bad Bunny por negarle foto a una fan y lo abuchean ¿ya se le subió?

El nombre de Peso Pluma volvió a encender las redes sociales, pero esta vez no por su música ni por un nuevo éxito de corridos tumbados. El cantante mexicano fue abucheado durante un partido de la NBA luego de que se negara a tomarse una fotografía con una fan que se le acercó mientras él se encontraba a pie de cancha.

Los fans lo llaman el nuevo Bad Bunny y muchos otros aseguran que ya se le subió ¿será?

Peso Pluma cambia de look en los GRAMMYs 2025

¿Por qué abuchearon a Peso Pluma durante un juego de la NBA?

El episodio ocurrió en el Chase Center, casa de los Golden State Warriors, durante un encuentro contra los Los Angeles Clippers. Como es sabido, Peso Pluma es un gran fanático del basquetbol y suele asistir a partidos importantes cuando su agenda se lo permite.

Durante el evento, el cantante se encontraba cerca de la cancha cuando una seguidora se acercó con su celular para intentar tomarse una fotografía. Sin embargo, en el video viral se aprecia que el artista rechaza la acción con un gesto de la mano, lo que provoca que la joven se retire rápidamente entre los asientos.

Lo que más llamó la atención fue que algunas personas en las gradas comenzaron a abuchearlo, aparentemente molestos por la forma en la que reaccionó ante la fan. El clip rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó un intenso debate sobre el comportamiento del cantante.

¿Qué muestra el video viral del momento entre Peso Pluma y la fan?

El video fue publicado en TikTok por una usuaria llamada “Jessica” y posteriormente difundido por el influencer de espectáculos Eddy Nieblas. En las imágenes se observa el instante exacto en que la joven se aproxima al cantante con el teléfono en mano.

Según se aprecia en el clip, la fan coloca el celular directamente frente al rostro del intérprete, aparentemente con la intención de tomarse una selfie. En ese momento, el artista hace un gesto de rechazo con la mano, lo que provoca que ella se retire rápidamente.

El momento dura apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el video se volviera viral y generara miles de reacciones. Además, en el audio del clip se escuchan algunos abucheos de personas cercanas, lo que aumentó aún más la polémica en torno al comportamiento del cantante.

Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales se dividieron. Mientras algunos usuarios criticaron al intérprete de corridos tumbados por la forma en que rechazó la foto, otros consideraron que la fan invadió su espacio personal.



“Excelente, ella le puso el celular en la cara sin antes preguntar”.

“Respeto al espacio personal”.

“Pues también le llegó muy así de repente”.

“¿Siguiendo los pasos de Bad Bunny o qué?”.

“Este patán”

“Haciendo famosos a las personas incorrectas”.

“Pobre diablo”

“Los famosos también son humanos y tienen derecho a disfrutar eventos”.

¿Por qué comparan a Peso Pluma con Bad Bunny tras el incidente con la fan?

La comparación entre Peso Pluma y Bad Bunny surgió inmediatamente en redes porque la reacción del mexicano —negar una foto y apartar a una fan— recordó a uno de los momentos más polémicos en la carrera del puertorriqueño: cuando le arrebató y lanzó el celular a una fan que intentó tomarse una selfie sin su permiso.

Este episodio de Bad Bunny ocurrió en enero de 2023 en República Dominicana, donde una joven se acercó emocionada con su teléfono para grabarse con él. El cantante, molesto por sentir que su espacio personal estaba siendo invadido, tomó el celular y lo lanzó lejos, lo que desató críticas virales y múltiples debates sobre los límites entre fans y celebridades. En el video se escucha al artista decir “hay que respetar, respeten mi espacio” justo después del incidente.

Bad Bunny incluso respondió públicamente mediante un tuit en el que advirtió que cualquier persona que le acerque “un cabrón teléfono en la cara” lo considerará una falta de respeto y actuará en consecuencia.