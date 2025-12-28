Peso Pluma “traiciona” a Kenia OS con Kimberly Loaiza: el rumor que incendió el internet

La mañana del domingo arrancó con un verdadero temblor en redes sociales: Peso Pluma fue presuntamente visto con Kimberly Loaiza en una cena privada en CDMX y, según fuentes cercanas, esto habría provocado que Kenia OS diera por terminada su relación con el cantante. En cuestión de minutos, TikTok, X y YouTube se llenaron de supuestas pruebas y teorías que encendieron una de las rivalidades femeninas más comentadas en el entretenimiento digital mexicano.

Te puede interesar: Jeni de la Vega, exnovia de Eleazar Gómez, de luto tras la muerte de su padre: “Hay mucho dolor en mi corazón”

Kenia Os y Peso Pluma / Redes sociales

¿Por qué Peso Pluma fue visto con Kimberly Loaiza?

La supuesta reunión ocurrió la noche del 27 de diciembre, cuando circularon fotos donde se veía a Peso Pluma entrando a un restaurante acompañando a una mujer de cabello largo y oscuro. Usuarios en redes sociales, aseguraron que las uñas, la ropa y la silueta coincidían con Kimberly Loaiza. Minutos después apareció otra foto donde, entre risas y flashes, se ve a alguien muy parecido a la influencer abrazando al cantante.

Obviamente, esto bastó para que las redes explotaran. La narrativa más repetida señalaba que Kimberly habría coincidido con Peso Pluma durante la grabación de un proyecto musical, y que la cercanía desató los rumores. No obstante, hasta ahora no existe registro público de una colaboración entre ambos, más allá de comentarios sueltos de fans que desde 2023 fantasean con un crossover entre “la Lindura mayor” y el intérprete de corridos bélicos.

Sumado a eso, la creadora ha sido asociada a polémicas que encienden cualquier chispa: los supuestos pleitos con Kenia OS, las veces que se habló de sabotajes en redes, los debates por quién “abrió camino” en YouTube México, y la eterna comparación de números. Por eso, cualquier clip donde aparece con un tercero relevante se vuelve combustible.

Te puede interesar: Carmen Campuzano pone en su lugar a Kenia Os por defender a Peso Pluma: “Mi carrera se respeta”

Peso Pluma y su nueva novia / FB: Peso Pluma/captura de pantalla

¿Qué pasó realmente entre Kenia OS y Kimberly Loaiza? La rivalidad que alimentó el chisme

La enemistad entre Kimberly Loaiza y Kenia Os no es nueva. De hecho, es uno de los conflictos digitales más documentados en México:



2017: Kenia rompe con el Team Jukilop y denuncia haber sido bloqueada de sus cuentas oficiales, lo que detonó teorías de sabotaje.

Kenia rompe con el Team Jukilop y denuncia haber sido bloqueada de sus cuentas oficiales, lo que detonó teorías de sabotaje. 2018-2020: Ambas lanzan indirectas en redes y canciones. Los fans convierten la disputa en un fenómeno cultural: “Team Kenini” vs. “Team Linduras”.

Ambas lanzan indirectas en redes y canciones. Los fans convierten la disputa en un fenómeno cultural: “Team Kenini” vs. “Team Linduras”. 2021-2023: Kenia despega como cantante mientras Kimberly domina TikTok. Las comparaciones regresan cada tanto a trending.

Kenia despega como cantante mientras Kimberly domina TikTok. Las comparaciones regresan cada tanto a trending. 2024: Aunque la tensión pública bajó, la rivalidad sigue viva entre fandoms que analizan cada paso.

Por eso, cuando el nombre de Peso Pluma se colocó junto al de Kimberly Loaiza, los keninis interpretaron la situación como una provocación y comenzaron a especular que Kenia habría tomado distancia del cantante por “respeto a su historia”.

Lo cierto es que Kenia OS jamás ha declarado una enemistad directa con Peso Pluma, pero sus fans han sido extremadamente protectores desde que se rumoró que ambos mantenían una relación cercana. Y como la propia Kenia tiene un historial de polémicas con mujeres que comparten nicho, la narrativa del drama se armó sola.

Te puede interesar: ¿Kenia Os y Peso Pluma serán padres? Ella revela cuándo y ¡hasta el género del bebé!: VIDEO

Kenia Os y Kimberly Loaiza / Facebook

¿Kenia OS realmente terminó con Peso Pluma por Kimberly Loaiza?

De acuerdo con la versión viralizada la mañana, Kenia OS habría decidido “terminar” con Peso Pluma justo cuando vio las fotos circularon. Usuarios aseguraron que la cantante dejó de seguir cuentas relacionadas al intérprete y que compartió historias misteriosas, además de eliminar fotos. Sin embargo, ninguna evidencia real sustenta esta supuesta ruptura.

Todo se alimentó de interpretaciones: fans que aseguraron que Kenia publicó emojis tristes, otros que dijeron que borró fotos, algunos que señalaron que su actividad en redes “parecía extraña”. Pero al revisar los perfiles oficiales, nada de eso existía realmente.

Te puede interesar: ¿Peso Pluma es el “novio ideal”? Así vive su romance con Kenia Os y crecen los rumores de compromiso

Kimberly Loaiza y Peso Pluma / Imagen generada con IA

Además, tanto Kenia OS como Kimberly Loaiza se mantuvieron en silencio absoluto, como suele ocurrir cuando los rumores llegan a niveles ridículos. Peso Pluma, por su parte, tampoco reaccionó, alimentando la ola de teorías. Pero antes de que corras a contárselo a tus tías, RESPIRA: ¡Es 28 de diciembre! Todo este caos, rupturas, avistamientos misteriosos y reconciliaciones imposibles fue parte de una travesura del Día de los inocentes. Ninguna relación terminó, nadie fue captado en situaciones comprometedoras y la rivalidad de Kimberly y Kenia sigue siendo solo eso: historia de internet. ¡Inocente palomita que te dejaste engañar!