Mamá de Kimberly Loaiza es hospitalizada de emergencia; destapan crisis y redes exigen: “¿Dónde está Kim?”

El drama familiar detrás del apellido Loaiza salió a la luz y no pasó desapercibido. Steff Loaiza, creadora de contenido y hermana de Kimberly Loaiza, rompió el silencio para contar uno de los episodios más angustiantes de su vida: la grave crisis de salud que atravesó su madre y que la mantuvo hospitalizada, intubada y sometida a múltiples cirugías.

El testimonio no solo conmovió a sus seguidores, sino que también desató una fuerte ola de críticas contra Kimberly Loaiza, quien en esos mismos días continuó activa en redes sociales, publicando videos, bailes y celebraciones como si nada ocurriera en su entorno familiar.

Kimberly Loaiza / Instagram: @kimberly.loaiza

¿Qué le pasó a la mamá de Kimberly Loaiza y por qué terminó hospitalizada de gravedad?

Fue a través de su cuenta de Instagram que Steff Loaiza anunció que tenía algo muy importante que contarle a sus seguidores, aunque aclaró que lo haría más a fondo en TikTok. En esa plataforma, la influencer comenzó su video relatando el momento en el que su madre tuvo que ser internada de emergencia.

Según explicó, todo inició con una fuerte infección que le provocó accesos. Aunque su mamá ya había tenido episodios similares en el pasado, esta vez la situación fue completamente distinta. La crisis se agravó de tal manera que los médicos tuvieron que intubarla, ya que su estado era serio y requería atención especializada.

La recomendación médica fue clara: debía ser trasladada a un hospital de especialidad para poder vigilarla de cerca y atenderla correctamente. Sin embargo, lejos de mejorar con el cambio de hospital, la situación siguió empeorando. La madre de Steff no quería comer, no tenía fuerzas ni ánimo, y el panorama se volvía cada vez más alarmante.

Lo que en un inicio parecía solo influenza terminó siendo una infección que ponía en riesgo su vida, algo que tomó por sorpresa a toda la familia. Steff confesó que nunca imaginaron que el diagnóstico real fuera tan delicado y que el estado de su mamá fuera tan grave.

¿Qué dijeron los médicos y cuántas cirugías enfrentó la mamá de Kimberly Loaiza?

Durante el video, Steff Loaiza mostró fragmentos de los diagnósticos médicos, donde, de viva voz, los especialistas la alertaban constantemente sobre la gravedad del estado de su madre. La situación era tan crítica que, en determinado momento, los médicos consideraron necesario mantenerla “dormida” para poder realizar las intervenciones quirúrgicas de manera más segura.

Ese fue solo el inicio de un proceso largo y devastador. La hermana de Kimberly Loaiza aseguró que su mamá pasó 17 días “dormida”, tiempo en el que fue sometida a seis cirugías. Un periodo que describió como uno de los más difíciles de su vida, no solo por la incertidumbre, sino también por las restricciones del hospital.

Steff reveló que únicamente podía verla dos horas al día, lo que hacía aún más doloroso el proceso. Aun así, no dejó de estar presente emocionalmente. En algunos de los videos que compartió se puede ver a su madre intubada, pero consciente, mientras Steff le hablaba, le pedía que moviera la cabeza o las manos para confirmar que entendía, y la llenaba de palabras de ánimo.

Esos momentos, aunque breves, se convirtieron en una fuente de esperanza en medio del miedo constante.

¿Cómo se encuentra actualmente la mamá de Kimberly Loaiza tras semanas en el hospital?

Finalmente, Steff Loaiza compartió una actualización que dio un respiro tanto a ella como a sus seguidores. Aseguró que desde el lunes 26 de enero, su madre comenzó a mostrar claras señales de mejoría. Ya puede hablar, se le nota más consciente y estable, aunque todavía permanece en cama y bajo observación médica.

La influencer aprovechó el momento para pedir oraciones por la salud de su mamá y agradecer el apoyo que ha recibido. También se disculpó por haber desaparecido de redes sociales durante ese tiempo, explicando que simplemente no tenía la cabeza ni la fortaleza emocional para seguir trabajando en contenido mientras vivía una situación tan delicada en casa.

¿Por qué Kimberly Loaiza está siendo criticada mientras su mamá estaba hospitalizada?

Aunque la historia generó una ola de mensajes de apoyo y buenos deseos para la recuperación de su madre, fue inevitable que muchos seguidores mencionaran a Kimberly Loaiza. Y es que mientras Steff enfrentaba días de angustia en hospitales, su hermana continuaba subiendo TikToks bailando, colaborando con otras personalidades y celebrando fechas importantes.

Las críticas no tardaron en aparecer, y los comentarios fueron directos y contundentes. Algunos de los mensajes que inundaron las redes fueron:

“y la Kimberly bien quitada de la pena el apoyo emocional y el estar ahí como hija...no es solo pagar la cuenta y ya $”

“Y tu hermana?!”

“Y Kimberly prefirió irse a festejar su aniversario? Really?”

“Y la Kimberly celebrando sus 13 años con su esposo agustoooo”

“Solo mencionó que estaban 2 hijos Carlos y Stef entonces la Kimberly siendo feliz ni encuenta.”

“Amo que ella misma se dé ánimos para no caer en depresión y así demostrarle a su mami que está fuerte,”

“Si hubiera sido la mamá de Juan hubieran estado allí, parece ser que a Kim no la dejan”

Hasta ahora, Kimberly Loaiza no se ha pronunciado sobre la delicada situación de salud de su mamá Y Steff ya eliminó el video de su cuenta de Instagram.