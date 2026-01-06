Alejandra Barros reaparece tras ser hospitalizada de emergencia por neumonía: ¿se despide de las telenovelas?

La salud de Alejandra Barros encendió las alarmas entre sus seguidores luego de que la actriz de telenovelas compartiera una imagen desde el hospital usando cánulas de oxígeno. La actriz , dejó claro que atravesó uno de los momentos más delicados de su carrera reciente al ser diagnosticada con neumonía, una enfermedad que contrajo mientras grababa la telenovela Mi rival en San Luis Potosí.

Hoy, tras varios días de incertidumbre, la actriz decidió actualizar su estado de salud y contar cómo se encuentra realmente.

Mira: Alejandra Barros confesó que Gustavo Loza la humilló y le faltó al respeto

Alejandra Barros / Redes sociales

¿Por qué Alejandra Barros fue hospitalizada por neumonía durante las grabaciones de Mi rival?

Fue a finales de diciembre cuando Alejandra Barros encendió la preocupación al revelar que tuvo que acudir de emergencia al hospital tras sentirse peor de lo normal. La actriz explicó que llevaba varios días con síntomas de gripa, pero que su estado empeoró tras semanas de grabación bajo condiciones extremas.

En su mensaje original, Barros detalló el contexto que terminó afectando seriamente su salud, dejando claro que no se trató de algo repentino, sino del resultado de un desgaste acumulado:

“El 30 de diciembre, después de grabar 3 meses en San Luis Potosí, en un clima de mucho calor, mucho frío, muchas horas de grabación, muchas desmañanadas y sobra decir con un cansancio tremendo, varios compañeros cayeron en cama con gripas de todo tipo, yo no fui la excepción. Me tuve que ir al hospital porque me sentía peor de lo normal con esta gripa que ya tenía varios días. Después de algunos estudios me diagnosticaron neumonía”. Alejandra Barros

La actriz reconoció que su cuerpo ya le estaba enviando señales claras, pero decidió no detenerse, lo que terminó agravando el cuadro y derivó en su hospitalización por neumonía, una situación que ella misma calificó como una llamada de atención.

Te recomendamos: Alejandra Barros ¡se casó en secreto! su ahora esposo nos confesó a todo a TVNotas

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Barros hoy, 6 de enero?

Tras varios días de reposo y tratamiento, la actriz Alejandra Barros aseguró que su estado de salud ha evolucionado favorablemente. Sin embargo, lejos de minimizar lo ocurrido, aprovechó la experiencia para reflexionar sobre la importancia de escuchar al cuerpo y priorizar la salud por encima del trabajo o los compromisos personales.

Alejandra Barros “Les echo todo este choro porque llevo varios días reflexionando y creo que entendí lo vulnerables que somos y lo peligroso que es, no escucharte. Estando agotada, queriendo tener unas vacaciones en familia y con amigos que fueran increíbles, no me escuché. Me descuidé. No quise interrumpir mis vacaciones ni las de los demás y no me cuidé como debía. Aquí el resultado”.

La famosa también reveló que la neumonía le provocó al menos dos semanas con fuertes malestares, lo que le impidió disfrutar de las celebraciones de Fin de Año. Aun así, dejó claro que hoy su prioridad es recuperarse por completo y evitar cualquier recaída.

Mira: Alejandra Barros presume su amor por Islandia

Alejandra Barros / Redes sociales

¿Alejandra Barros ya regresó a grabar Mi rival tras superar la neumonía?

Luego de la preocupación inicial, los fans de Alejandra Barros recibieron una noticia alentadora. El lunes 5 de enero, la actriz volvió a sus redes sociales para confirmar que su estado de salud va “mucho mejor” y que ya regresó al set de grabación de Mi Rival, aunque tomando medidas especiales.

“Gracias por tanto cariño, ya voy mucho mejor, ya regresé al set de Mi rival, cuidándome muchísimo”. Alejandra Barros

Aunque aceptó sentir miedo de que su condición pueda complicarse, sobre todo por el desgaste y la exposición a cambios de clima, aseguró que ahora está más consciente de sus límites y no dudará en hacer una pausa si su cuerpo lo necesita.

Alejandra Barros / Redes sociales

Incluso antes de su regreso, la actriz ya había adelantado sus sentimientos encontrados ante la posibilidad de volver al trabajo:

Alejandra Barros “Mañana regreso a San Luis a seguir grabando y regreso cansada, triste, con miedo a contagiarme de otra gripa con mis pulmones lastimados, pero con ganas de terminar este proyecto con todo lo que puedo dar, y ahora sí escuchándome. No quiero abusar de mi cuerpo nunca más”.

Horas después, también compartió una historia donde se le ve sin las cánulas de oxígeno, agradeciendo las muestras de apoyo y los mensajes de cariño que recibió tras hacer público su diagnóstico.

¿De qué trata Mi rival, la telenovela que marca el regreso de Alejandra Barros?

Mi rival es uno de los proyectos más esperados de Televisa. Se trata de una producción de Carmen Armendáriz que será protagonizada por Sebastián Rulli, Alejandra Barros y Ela Velden, y que promete convertirse en uno de los melodramas más comentados.

La historia gira en torno a una madre y su hija que, de manera inesperada, terminan involucradas en una intensa y apasionada lucha al enamorarse del mismo hombre. El proyecto marca el regreso de Sebastián Rulli a la pantalla chica y ha generado altas expectativas desde su anuncio.

Canva

¿Qué es la neumonía, la enfermedad que afectó a Alejandra Barros?

La neumonía, enfermedad que contrajo Alejandra Barros, es una infección pulmonar que puede ser provocada por bacterias, virus o incluso hongos. De acuerdo con información médica ampliamente difundida, entre los síntomas más comunes se encuentran:



Tos persistente

Dolor torácico

Fiebre acompañada de escalofríos

Las personas mayores, así como quienes padecen enfermedades crónicas o tienen el sistema inmune debilitado, suelen tener mayor riesgo. Además, es una afección que se presenta con más frecuencia en temporadas de frío o en contextos de desgaste físico extremo, como largas jornadas laborales.