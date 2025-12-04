Olga Breeskin, tras ser hospitalizada de emergencia, reveló ¡fue una rompe hogares! ¿Todo por dinero?

¡Atención en el mundo del entretenimiento! Olga Breeskin fue hospitalizada de emergencia después de sufrir un accidente, y sus seguidores se mantienen al tanto de su evolución. Además de esta noticia, la famosa “vedette” es la invitada especial en el Mitangrit de Horacio Villalobos para TVNotas, cuyo estreno es hoy 4 de diciembre a las 20:00 horas, donde reveló un aspecto curioso de su vida: “ser una rompe hogares”. ¿Qué más dijo?

Olga Breeskin hace terrible confesión. / IA / IG

¿Por qué Olga Breeskin fue hospitalizada de emergencia?

El programa matutino Hoy informó que Olga Breeskin sufrió un fuerte accidente en su domicilio en Miami, Estados Unidos. De acuerdo con el reporte, la vedette se cayó dentro de su hogar, lo que motivó su traslado inmediato a un nosocomio para recibir atención médica.

Aunque aún no se han dado a conocer todos los detalles sobre el accidente de la invitada de hoy en el Mitangrit de Horacio Villalobos de TVNotas, se confirma que ocurrió dentro de su residencia y que fue lo suficientemente serio como para requerir atención hospitalaria de manera urgente.

Olga Breeskin, de 74 años, fue atendida de emergencia tras el accidente. Afortunadamente, luego de las evaluaciones médicas correspondientes, su estado de salud se reporta estable. Ni la artista ni su familia han compartido información adicional sobre lo sucedido.

Según el programa Hoy, “ la vedette se resbaló y fue trasladada a emergencias, los médicos determinaron que no hubo fracturas y fue dada de alta ”.

A pesar de que el incidente ocurrió en su propia casa, la rápida intervención médica y los estudios realizados permitieron descartar cualquier lesión grave.

Entérate qué pasó con Olga Breeskin tras su accidente. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Olga Breeskin se autodenominó “rompe hogares”?

Al problema de salud que vive actualmente Olga Breeskin, se agrega una nueva polémica. Y es que en plena entrevista con en el Mitangrit de Horacio Villalobos en TVNotas, la también violinista, reveló un aspecto de su vida que le “avergüenza": ser una “rompe hogares”.

La actriz acepta que se llegó a meter con hombres que estaban casados y hasta con familias:

Los de mis tiempos, 70s, 80s y 90s, requerían a la que estuviera de moda (mujer). Era una moda, ‘esa que sale en la telenovela, esa la quiero aquí en mi cama’, no te puedo presumir que era yo la única. (...) Claro que me arrepiento, yo estaba desbaratando hogares, hubo mujeres, esposas que lloraron lágrimas de sangre. Olga Breeskin, en el Mitangrit con Horacio Villalobos

El momento que cambió todo para Breeskin, fue cuando se puso en el lugar de todas esas mujeres y de los hijos de aquellas familias que resultaban afectadas por sus acciones, que aún hasta la fecha, se lamentan por lo sucedido en aquellos tiempos. Sin embargo, señaló que solo sería por la moda de ser actriz y no por un tema de dinero.

Olga Breeskin hospitalizada tras caída en su hogar. Aquí te contamos las noticias confirmadas sobre su estado de salud. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Olga Breeskin y cuál es su trayectoria?

Olga Breeskin, es una reconocida cantante, actriz y vedette mexicana, nacida el 26 de junio de 1954 en la Ciudad de México. Conocida por su belleza, talento y carisma, se ha convertido en una de las figuras más representativas del entretenimiento mexicano de las décadas de los 70 y 80.

A lo largo de su carrera, que abarca tanto la música como la actuación, Breeskin ha logrado destacar en el ámbito artístico gracias a su estilo único y su personalidad cautivadora.

A inicios de los 70, se unió a la compañía de variedades del reconocido productor y director Manuel “el Loco” Valdés, lo que le permitió comenzar a ganar notoriedad en el mundo artístico. Su gran salto a la fama ocurrió a mediados de esa década, cuando comenzó a destacarse como cantante dentro del género tropical, fusionando sensualidad y teatralidad en sus presentaciones, lo que la hizo muy popular en cabarets y programas de televisión.

