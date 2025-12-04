Olga Breeskin rompió el silencio y confiesó que ¡fue abusada dos veces!: “maldito viejo”

La industria del entretenimiento quedó completamente sacudida por una de las revelaciones más dolorosas y crudas de Olga Breeskin, una figura legendaria. En plena promoción de su participación como invitada especial en Mitangrit de Horacio Villalobos para TVNotas, la artista decidió romper el silencio sobre un pasado que había mantenido en sombras durante décadas. Entre confesiones impactantes, detalles estremecedores y un accidente que la llevó al hospital, su nombre volvió a colocarse en el centro de la conversación pública.

¿Por qué Olga Breeskin fue hospitalizada de emergencia y cuál es su estado de salud hoy 4 de diciembre?

La mañana del jueves 4 de diciembre de 2025 el programa Hoy: Olga Breeskin sufrió una aparatosa caída en su domicilio y fue trasladada de emergencia para evaluación médica.

La vedette y violinista de 74 años quedó fuera de peligro: los médicos descartaron fracturas y, tras las revisiones, fue dada de alta para continuar su recuperación en casa.

Aunque no hay comunicado oficial de la artista ni de su familia, el consenso mediático señala que se trató de un accidente doméstico y que su estado es estable.

¿Olga Breeskin fue abusada? Así narra por qué decidió contar este desgarrador suceso

Fue en el nuevo episodio del Mitangrit de Horacio Villalobos que Olga Bresskin sorprendió al revelar que fue víctima de dos agresiones sexuales en etapas distintas de su vida, experiencias que marcaron su infancia y juventud de una forma imposible de borrar. “A los 9 años por un primo hermano, primera; la segunda a los 17 años por un empresario”, confesó sin rodeos, dejando claro que muchas veces quienes deberían proteger son quienes traicionan la confianza.

La cantante no dio detalles del empresario pues es consciente de que tiene familia:

“Ya saben el nombre, pero por prudencia no lo he mencionado porque tiene hijos, nietos, bisnietos, y eso está en mi libro” Olga Breeskin

La artista explicó que decidió hablar para que las nuevas generaciones reconozcan las señales de quienes llegan con discursos manipuladores como “te voy a prometer, te voy a hacer para que te hagas estrella”. Según ella, ese “libreto maldito” sigue utilizándose con talentos vulnerables que sueñan con triunfar, pero no siempre cuentan con una red de protección.

La también violinista dejó muy claro que sus propios padres no fueron culpables, pese a que en la actualidad existe una tendencia a responsabilizar a las familias cuando ocurren estos crímenes. “Mi mamá era chapadita a la antigua, no sabía de la maldad, mi papá no habla español… ¿quién me iba a guiar emocional y espiritualmente? Nadie, y por eso me vio... el maldito viejo”, declaró con el dolor aún vivo.

Recordar estos episodios no fue sencillo. De hecho, al relatar la segunda agresión, describió el episodio como el más aterrador de su vida: “Eso fue espantoso, porque fue violento, fue a mano armada, con violencia y golpes. Ese hombre se debe estar pudriendo en el infierno porque no creo que haya sido yo la única menor de edad que haya violado”.

A pesar del dolor, Olga Breeskin transforma la tragedia en aprendizaje: “Todo eso me ha ayudado a no dejarme caer, a sanar esas heridas que son difíciles porque a veces sangran. Y cuando la gente pregunta ‘¿por qué llora tanto la señora?’, es porque duele repasar lo que viviste… te vuelve a sangrar la herida”, finalizó.

¿Dónde ver el programa ‘El mitangrit con Horacio Villalobos’ donde Olga Breeskin confesó todo?

Si deseas escuchar las declaraciones de Olga Breeskin completas, la artista aparece como invitada especial en el estreno de Mitangrit de Horacio Villalobos, transmitido este 4 de diciembre a las 20:00 horas por el canal de YouTube Revista TVNotas.

Allí detalla no solo los episodios dolorosos que marcaron su vida, sino también cómo ha logrado sanarlos y convertirlos en un mensaje de prevención para jóvenes artistas.