Lyn May revela los secretos de Raúl Velasco en Siempre en domingo, ¡exigente y enojon!

Lyn May, una de las figuras más emblemáticas del espectáculo mexicano, abrió su corazón para recordar los difíciles comienzos de su carrera, cuando formaba parte del famoso programa conducido por Raúl Velasco. La vedette habló sobre las exigencias y presiones que enfrentó en aquella época, dejando ver el lado menos glamuroso del mundo del entretenimiento y cómo esas experiencias marcaron su carácter y determinación para salir adelante en una industria dominada por reglas duras y miradas implacables.

Lyn May contó cómo Raúl Velasco, conductor de Siempre en Domingo, era exigente y enojón con las jóvenes bailarinas. / Foto: IG/lynmay

¿Qué dijo Lyn May sobre Raúl Velasco y sus tratos en Seimpre en domingo?

Lyn May recordó los inicios de su carrera artística y los desafíos que enfrentó al trabajar en Siempre en domingo, uno de los programas más importantes de la televisión mexicana bajo la conducción de Raúl Velasco. La vedette compartió cómo era el ambiente para las jóvenes que recién comenzaban, y cómo la exigencia del conductor marcaba cada presentación.

“Entré con Raúl Velasco, era muy exigente y era muy enojón, siempre me estaba diciendo que le subiera a la falda, que estaba muy larga la falda o el vestido. Le molestaba, él quería que enseñara uno más calzones, (tenía) 17 años.”, relató Lyn May en entrevista con Sale el Sol.

Lyn May destacó que en aquel entonces no se defendía y que se “quedaba callada, porque si le decíamos algo, nos corría. Éramos como 12 chicas”.

Con estas palabras, la actriz y vedette dejó ver las estrictas condiciones en las que debían desenvolverse las jóvenes artistas de aquel entonces, donde cada detalle de vestuario y movimiento era observado de cerca.

Lyn May recuerda sus primeros pasos en la televisión mexicana junto a Raúl Velasco. / Foto: IG/lynmay

¿Cómo llegó Lyn May a Siempre en domingo con Raúl Velasco?

Tras su temporada como bailarina en el Tropicana de Acapulco, Lyn May llamó la atención del periodista Pedro Cardona, quien la convenció de trasladarse a la Ciudad de México en 1973 para integrarse al cuadro de bailarinas del popular programa de televisión Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco.

El grupo estaba conformado por otras nueve bailarinas, encabezadas por la vedette Olga Breeskin, y Lyn May aprendió a bailar danzas tribales, hawaianas y tahitianas con la ayuda de una instructora profesional.

Por cuestiones económicas, Lyn May también comenzó a trabajar en el cabaret Social, donde luego conoció al empresario Enrique Lombardini, entonces administrador del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, famoso por sus shows de burlesque.

Lombardini la contrató como vedette, y en sus primeros días en el escenario realizó su primer presentación sin ropa. Compartió escena con otras vedettes reconocidas de la época, como Gloriella, Cleopatra y Yesenia, quienes, celosas de su éxito, solicitaron que fuera expulsada del espectáculo. Sin embargo, tras un tiempo en el cabaret Savoy y ante la insistencia del público, Lombardini la reincorporó al Esperanza Iris, dándole el nombre artístico de Lyn May: la Diosa del Amor.

¡Raúl Velasco hacía EXIGENCIAS machistas a Lyn May en su programa! ¿Qué OPINAS sobre esto? #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/mFXr4b9Ngl — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 23, 2025

¿Quién es la vedette Lyn May?

Lyn May, nacida en Acapulco de Juárez, es una de las figuras más icónicas del espectáculo mexicano. Reconocida como vedette, cantante y actriz, se consolidó como un símbolo se... y una de las principales artistas del cine de ficheras durante las décadas de los setenta y ochenta.

Además de su carrera artística, Lyn May ha estado en el ojo público por sus diversas cirugías estéticas, incluyendo una mala praxis facial que le provocó un desfiguramiento irreversible, lo que también ha generado gran atención mediática.

Su talento y carisma la llevaron a participar en importantes producciones de cine y televisión, dejando una huella imborrable en la cultura popular mexicana.

Películas en las que trabajó Lyn May:



Las ficheras (1977)

Noches de cabaret (1977)

Candelaria (1978)

Las cariñosas (1979)

Perro callejero (1980)

Las cabareteras (1980)

Las braceras (1981)

Las muñecas del “King Kong” (1981)

Las nenas del amor (1983)

Viva el chubasco (1983)

Las perfumadas (1983)

Adiós Lagunilla, adiós (1984)

Las limpias (1987)

La portera ardiente (1989)

Los cargadores (1995)

Bellas de noche (2016)

Programas de televisión en las que trabajó Lyn May:



Siempre en domingo (1973-1974)

Variedades de medianoche (1977)

Yo no creo en los hombres (1991)

Nosotros los guapos (2017)

Vecinos (2021).

Lyn May habló sobre sus inicios en Siempre en domingo y las exigencias de Raúl Velasco. / Foto: IG/lynmay

