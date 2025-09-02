Lyn May no soportó la muerte de su esposo y ¡lo desenterró y lo llevó a casa para dormir con él! VIDEO

La vedette mexicana Lyn May acaba de revelar una historia que parece sacada de una película de horror romántico. Tras la muerte de su esposo, no solo lo lloró… lo desenterró. Sí, lo llevó a casa, lo abrazó, durmió con él. Esta confesión ha encendido las redes y dividido opiniones. Aquí te contamos todo.

Lyn May confesó que desenterró a su esposo… y durmió junto a su cuerpo por varios días. / IG: @lyn_may_

¿Por qué Lyn May decidió dormir con el cadáver de su esposo?

Lyn May actriz del cine de ficheras y figura del espectáculo mexicano confesó que no pudo soportar la muerte de su esposo Antonio Chi-Xuo, quien falleció tras una dura batalla contra el cáncer. La solución que encontró fue tan extrema como desgarradora: exhumar el cuerpo para llevárselo a su casa.

En una entrevista que ya está dando vueltas por todo internet, la bailarina relató cómo la desesperación y la nostalgia por su compañero de vida la empujaron a esta acción. Confesó:

Lyn May “Tú sabes que cuando hay dinero se presta a todo, se consigue todo lo que uno quiere. Mi madre me convenció pues porque: ‘no lo vas a poder tener aquí los vecinos van a empezar a protestar’”.

¿Cuánto tiempo tardó Lyn May en desenterrar a su esposo y cuánto lo mantuvo en casa?

La vedette Lyn May reveló que desenterró a su esposo tan solo un día después de haber sido sepultado. Según explicó, el cuerpo ya estaba “totalmente vacío” y no representaba ningún peligro por el proceso de descomposición. La decisión, aunque extrema, fue impulsada por el profundo vacío que sentía tras la pérdida de su compañero de vida.

“Al día siguiente, pero lo bueno es que ya ves que le quitan todo, no pasaba nada, quedó como vivo” Lyn May

Lyn May sorprendió al contar que sacó el cuerpo de su esposo del ataúd para dormir con él. / IG: @lyn_may_

Una vez que el cuerpo estuvo en su domicilio, Lyn May no dudó en convivir con él como si la muerte no hubiera ocurrido. Dormía junto a él, lo abrazaba, y en su anhelo de volver a sentirlo cerca, lo trataba como si aún estuviera vivo. Esta situación, naturalmente, alarmó a su familia, quienes comenzaron a preocuparse seriamente por su estado emocional: “así lo tenía y así estaba abrazada, acostada con él y mi familia no dormía, no descansaba por estarme cuidando porque pensaba que estaba yo enferma de la cabeza”.

“Fueron 4 días después de traerlo”. El cuerpo de su marido lo tuvo durante pocos días y luego de esto lo regresó al camposanto, pero la historia ha generado revuelo entre la comunidad internauta.

La vedette mantuvo el cuerpo en casa durante cuatro días, tiempo en el que vivió una especie de despedida íntima y personal. “Fueron 4 días después de traerlo”.Finalmente, lo regresó al camposanto, pero la historia no terminó ahí: su testimonio se volvió viral y generó un intenso debate en redes sociales.

¿Cómo fue el matrimonio entre Lyn May y Antonio Chi-Xuo, el esposo al que desenterro?

Lyn May, cuyo nombre real es Liliana Mendiola Mayanes, es una icónica vedette, actriz y cantante mexicana de ascendencia china. Reconocida por su participación en el cine de ficheras y por su personalidad arrolladora, ha sido una figura constante en el espectáculo mexicano desde los años 70. Su vida amorosa ha sido tan mediática como su carrera, con romances que incluyen a celebridades como Juan Gabriel, Tin Tan y Vicente Fernández.

Uno de los capítulos más significativos de su vida fue su matrimonio con Antonio Chi-Xuo, un empresario restaurantero con quien compartió 25 años de unión. Fue el único esposo con quien Lyn May se casó por la iglesia, y según sus propias palabras, fue el verdadero amor de su vida: “Tuve muchos maridos, pero el único al que menciono es a él”

Antonio Chi-Xuo falleció en 2008, víctima de cáncer de próstata, lo que dejó a Lyn May completamente devastada.