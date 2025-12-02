Identifican a joven asesinado: Era un famoso cantante mexicano, ¿de quién se trata?

La industria musical mexicana se vistió de luto tras la muerte de Juan Luis Martínez ‘el Bosho’, quien fue asesinado a finales del mes de octubre en Guanajuato. Se reportó que personas irrumpieron en su domicilio y lo atacaron directamente.

Ahora, la noche del viernes 28 de noviembre se reportó que un hombre fue atacado a tiros en plena vía pública, y dejándolo sin vida de manera casi inmediata. Aunque en ese momento no se reveló la identidad del fallecido, fue recientemente que se dio a conocer que era un famoso cantante mexicano, quien a los 27 años de edad, partió de este mundo. ¿Quién era?

¿Qué famoso cantante mexicano fue asesinado recientemente?

Las autoridades confirmaron que el hombre atacado a balazos en la vía pública fue identificado como Robin Froylán, un cantante de trap de 27 años conocido en redes sociales como “Kalash Maejor” .

Su muerte generó una oleada de reacciones encontradas entre seguidores, amigos y detractores, mientras las autoridades aún investigan el móvil del crimen.

Robin Froylán había logrado hacerse de un espacio en la escena del trap local. Bajo el nombre artístico “Kalash Maejor”, subía constantemente música y colaboraciones que lo mantuvieron en el radar de oyentes jóvenes. Tras confirmarse su identidad, familiares y amigos lo despidieron públicamente con mensajes que recordaban su “talento”, su “chispa creativa” y la pasión que mostraba por la música urbana.

¿Cómo fue el ataque en el que murió el cantante mexicano “Kalash Maejor”?

El homicidio ocurrió la noche del 28 de noviembre, cuando ciudadanos llamaron al 911 para reportar detonaciones de arma de fuego en la 127 Oriente, a la altura de la 18 Sur. Según los primeros testimonios, el joven había descendido de su camioneta para entregar unos tenis que había vendido en línea, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron y le dispararon repetidas veces.

Peritos contabilizaron al menos diez impactos de arma de fuego. Los agresores huyeron inmediatamente después, dejando al cantante tendido en el piso. Aunque se solicitó auxilio médico, el joven ya no presentaba signos vitales al momento en que los servicios de emergencia arribaron al sitio.

Hasta ahora, la Secretaría de Seguridad Pública no ha proporcionado información sobre posibles líneas de investigación. No se ha determinado si se trató de un ataque directo, un asalto o un crimen relacionado con antecedentes del occiso .

¿Qué antecedentes penales tenía el cantante mexicano “Kalash Maejor”?

Aunque para muchos “Kalash Maejor” era un artista prometedor, su historial no estuvo exento de polémicas. De acuerdo con registros oficiales, Froylán fue detenido en septiembre de 2020 por delitos contra la salud, tras ser asegurado por policías estatales mientras portaba sustancias ilegales que presuntamente distribuía.

Ese antecedente marcó parte de la conversación en redes sociales luego de su asesinato. Mientras algunos defendían su supuesta transformación personal, otros lo vinculaban directamente con actividades de narcomenudeo.

También surgieron testimonios aislados de personas que aseguraron haber tenido conflictos con él. Uno de los más comentados fue el de un usuario que lo acusó de haberle robado un dron. Estos señalamientos reforzaron la narrativa dividida en torno al joven: para unos, un músico en ascenso; para otros, un personaje ligado a problemas delictivos.

Sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado hasta ahora que su muerte esté relacionada con actividades criminales, y la investigación continúa abierta .

