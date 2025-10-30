Asesinan a vocalista de Los incomparables de Tijuana tras secuestro: “Nos parte el corazón”

El mundo del regional mexicano vuelve a vestirse de luto. Eleuterio “Tello” Higuera Jr., joven músico y vocalista de Los Incomparables de Tijuana, fue encontrado sin vida después de haber sido reportado como desaparecido en Baja California.

El intérprete, quien era hijo de Eleuterio “Tello” Higuera, fundador y voz principal de Los Incomparables de Tijuana, habría sido privado de su libertad durante un evento familiar y posteriormente hallado sin vida en Tijuana, lo que ha causado conmoción entre los seguidores del género norteño.

La noticia fue confirmada por la agrupación Los incomparables de Tijuana a través de sus redes sociales, donde dedicaron un mensaje lleno de tristeza para despedirlo.

Eleuterio “Tello” Higuera Jr., joven músico y vocalista de Los incomparables de Tijuana, fue encontrado sin vida tras secuestro. / Redes sociales

¿De qué murió Eleuterio “Tello” Higuera Jr, integrante de Los incomparables de Tijuana?

De acuerdo con los primeros reportes, Eleuterio “Tello” Higuera Jr. fue secuestrado el pasado miércoles 22 de octubre mientras se encontraba en una fiesta familiar en la colonia Aztlán, en Rosarito, Baja California.

Testigos aseguraron que un grupo de armados irrumpió en el evento y se llevó por la fuerza al músico junto con algunos de sus compañeros de la banda. Aunque los otros integrantes fueron liberados, “Tello” no corrió con la misma suerte.

Días después, el cuerpo del cantante fue localizado en la zona de La Gloria, al sur de Tijuana. Las autoridades ya iniciaron una investigación para esclarecer este asesinato, pero hasta el momento no se reportan detenidos ni se ha revelado detalles de este crimen.

Eleuterio "Tello" Higuera Jr., joven músico y vocalista de Los incomparables de Tijuana, fue encontrado sin vida tras secuestro. / Redes sociales

¿Qué dijeron Los incomparables de Tijuana sobre la muerte de su vocalista?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la agrupación confirmó la lamentable noticia con un mensaje lleno de dolor y nostalgia por la pérdida de su compañero y pidió privacidad para su familia en este momento de duelo.

“Con el corazón roto y una tristeza inmensurable, Los Incomparables de Tijuana lamentan profundamente tener que comunicar el fallecimiento de nuestro querido compañero Tello Higuera Jr.‘Tello’ Higuera Jr. dejó este plano terrenal el día viernes 24 de octubre dejando un vacío que jamás podrá llenarse en nuestras vidas y en la escena musical”, expresó el grupo en un comunicado.

“Te extrañaremos y recordaremos cada día que pase”, finalizó el comunicado que anuncia su trágica muerte. El mensaje rápidamente se viralizó entre seguidores y colegas del medio, quienes enviaron muestras de cariño y condolencias a la familia del joven músico.

Eleuterio "Tello" Higuera Jr., joven músico y vocalista de Los incomparables de Tijuana, fue encontrado sin vida tras secuestro. / Redes sociales

¿Quién fue Eleuterio Tello Higuera Acosta Jr, integrante de Los incomparables de Tijuana?

Era vocalista y acordeonista, y formaba parte de dos agrupaciones: Los incomparables de Tijuana y Los retoños de Tijuana, ambas dedicadas al género regional mexicano y que también lamentaron profundamente su fallecimiento.

Aunque en algunas publicaciones se le ha relacionado erróneamente con Mario Quintero, líder de Los Tucanes de Tijuana, esto no es correcto, ya que su padre es Tello Higuera, fundador del grupo Los Incomparables de Tijuana

Su banda “Los incomparables de Tijuana” lo recordaron como un musico entregado: “Su pasión, su talento inigualable y su espíritu vibrante fueron esenciales en cada acorde, cada canción y cada presentación que compartimos”.

Hasta el momento no hay detenidos por este crimen y se desconoce los detalles del secuestro.



