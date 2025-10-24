¿Medio metro presentía su muerte? La desgarradora confesión de su mamá de su última conversación: “Ya no llego”

Medio metro el bailarín, cuyo nombre real era Francisco Pérez, fue encontrado sin vida entre matorrales en San Sebastián de Aparicio, Puebla. Su madre asegura que ambos presentían que algo malo iba a pasar. Las autoridades ya investigan el caso, pero el misterio crece con cada detalle revelado.

¿Cómo fueron las últimas horas de vida de Francisco Pérez, el Medio metro original?

La madre de Francisco Pérez, mejor conocido como el ‘Medio metro original’, rompió el silencio tras la trágica muerte de su hijo. En entrevista con Cinco radio comunicación efectiva, compartió los momentos previos a su desaparición y reveló que él ya tenía una sensación extraña, como si supiera que algo malo estaba por ocurrir.

“Lo último que me dijo fue: ‘Mamita, ¿sabes qué?, prepárate porque te voy a llevar unos caos’, ya no llegó, ya no”, relató con la voz entrecortada.

El sábado anterior a su muerte, Medio metro tuvo un evento y regresó temprano a casa. Su madre notó algo inusual en su comportamiento: “Le digo: ‘¿Por qué llegaste temprano a la casa?’, me dice: ‘es que acabó temprano, mami’, pero como que presentía yo algo, sentía el ambiente muy pesado ese día”.

La mujer también recordó que mientras le daba de desayunar, él bajaba la cabeza y evitaba mirarla directamente. “Me veía, yo creo que ya presentía su… y yo le decía: ‘¿qué sientes hijito de mi vida?’ (él respondió) ‘mamita, no te puedo decir, tengo un dolor profundo’, no sé por qué nunca me lo dijo”.

Este tipo de declaraciones han generado aún más preguntas sobre lo que realmente ocurrió en sus últimos días. ¿Estaba siendo amenazado? ¿Tenía problemas personales que no compartió? ¿Fue víctima de algún tipo de violencia?. Por ahora, su familia espera respuestas claras por parte de las autoridades, mientras sus seguidores continúan rindiéndole homenaje en redes sociales y eventos sonideros.

¿Dónde y en qué condiciones fue hallado el cuerpo de Medio metro, el influencer viral?

El lunes 20 de octubre, el nombre de Medio metro se volvió tendencia en redes sociales tras el hallazgo de su cuerpo sin vida. Fue localizado entre matorrales en San Sebastián de Aparicio, Puebla, donde habría permanecido varios días antes de ser encontrado.

Las autoridades confirmaron que en sus restos se encontraron rastros de disparos con arma, lo que ha levantado múltiples especulaciones sobre las circunstancias de su muerte. Aunque aún no se ha confirmado si se trató de un homicidio, la Fiscalía del estado ya inició las investigaciones correspondientes.

La comunidad sonidera y sus seguidores han exigido justicia, mientras que en redes sociales circulan teorías que van desde ajustes de cuentas hasta posibles amenazas previas. Sin embargo, ninguna versión ha sido confirmada oficialmente.

¿Quién era Francisco Pérez, conocido como el Medio metro original, y cuál era su historia?

Francisco Pineda Pérez, conocido como el ‘Medio metro original’, fue un influencer y bailarín que se hizo famoso por sus presentaciones en sonideros, especialmente junto al grupo Super T. Su carisma y estilo único lo convirtieron en una figura querida en Puebla y en redes sociales.

Padecía acondroplasia, una condición genética que afecta el crecimiento óseo, lo que le daba una estatura baja. Su apodo surgió en 2004 y desde entonces lo adoptó con orgullo. Colaboró con el sonidero Samurái y siempre aclaraba que él era “el original”, debido a la aparición de otros personajes que usaban el mismo nombre artístico.

Quienes lo conocieron lo describen como “bondadoso y talentoso”, siempre atento a su familia y comprometido con su carrera. En redes sociales se mostraba cercano a una mujer, lo que llevó a especulaciones sobre un posible compromiso, aunque esto no ha sido confirmado.