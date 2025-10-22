Muere Medio metro original: Filtran impactantes fotografías del cuerpo del ícono sonidero tras su deceso

El mundo de los bailes sonideros sigue de luto tras la confirmación de la muerte de Francisco, ‘Pancho’, Pérez, mejor conocido como el ‘Medio metro original’, quien fue encontrado sin vida en la ciudad de Puebla la mañana del lunes 20 de octubre de 2025. La noticia causó total conmoción en las redes sociales. Ahora, el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, dio a conocer las fotos de los restos del hoy occiso.

Reportan muerte de “Medio metro” personaje de los sonideros nacionales / Redes sociales y canva

¿De qué murió Francisco Pérez, ‘Medio metro original’?

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo del ‘Medio metro original’, integrante del grupo Super T, fue hallado dentro de un canal ubicado en la junta auxiliar de San Sebastián Aparicio, al norte de la capital poblana. El hombre presentaba un impacto en la cabeza y signos visibles de violencia, por lo que las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Por su parte, el grupo Super T compartió un comunicado en el que informó con pesar la lamentable noticia.

Medio Metro poblano’, el influencer fue hallado muerto / Redes sociales

“LAMENTAMOS COMUNICAR A TODOS NUESTROS SEGUIDORES EL FALLECIMIENTO DE NUESTRO COMPAÑERO MEDIO METRO. NOS UNIMOS AL DOLOR QUE EMBARGA A LA FAMILIA PINEDA. DESCANZA EN PAZ” Grupo Super T

Por otro lado, los familiares difundieron un breve mensaje en el que informaron que el funeral se llevará a cabo este 21 de octubre, en la que extendieron la invitación a toda la comunidad para acompañarlos en la despedida.

“Buenos días, bandita, hoy se llevará a cabo el velorio de ‘Medio metro’ de cuerpo presente en la calle Francisco I. Madero 428; entre calle Sánchez Pontón, colonia San Baltazar Campeche”, se señaló en redes sociales.

Al momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si se trató de un homicidio o de un accidente.

¿Cuáles fueron las fotos que viralizaron del cuerpo de Francisco Pérez, ‘Medio metro original’?

Luego de que dieron a conocer cuál fue la última publicación de ‘Medio metro original’ en redes sociales, Carlos Jiménez, mayormente conocido como C4 Jiménez, brindó información sobre la muerte del bailarín de sonideros. Eso no es todo, también compartió imágenes de los restos de Francisco Pérez.

A través de su cuenta de ‘X’, Carlos Jiménez informó que el también conocido como ‘el Medio metro de Puebla’ fue encontrado tirado entre matorrales.

“MAT… al MEDIO METRO ORIGINAL. Pancho Pérez, conocido como ‘el Medio Metro de Puebla’, fue hallado así esta mañana.Lo encontraron tirado entre matorrales, y con dis… en San Sebastian de Aparicio @FiscaliaPuebla y la @SSPGobPue indagan”. Carlos Jiménez

Carlos Jiménez lanzó infomación sobre la muerte de Medio metro poblano. / X: @@c4jimenez

Como era natural, los usuarios no tardaron en reaccionar con mensajes llenos de tristeza ante la situación. Estos fueron algunos comentarios:

“Oh dios mío! Mataron a Medio Metro! Y era el original!…”,

“Estamos devastados”,

“Qué lastima era muy buen bailarín”

Estas fueron las fotos que publicó C4 Jiménez del cuerpo de Medio metro. / X: @@c4jimenez

¿Quién fue Francisco Pérez, ‘Medio metro original’?

Francisco Pineda Pérez, conocido como el ‘Medio metro original’ de Puebla, fue un influencer y bailarín que ganó popularidad por participar en los tradicionales sonideros junto al grupo Super T. Padecía acondroplasia, razón por la cual tenía una estatura baja.

De acuerdo con distintos reportes, su apodo surgió en 2004. Además, colaboró con el sonidero conocido como Samurái. Aunque era una figura muy querida en su comunidad, su fama se expandió en redes sociales hace algunos años. Debido a la existencia de otros creadores que utilizaban el mismo apodo, solía aclarar en sus plataformas que él era “el original”.

Quienes lo conocían lo describen como una persona “bondadosa y talentosa”, siempre pendiente de los suyos y dedicada a su carrera.

Al momento, se desconoce si Francisco Pérez, ‘Medio metro original’ era casado, en redes se mostró muy cercano a una mujer, lo que habría dado señales de que estaría comprometido. Sin embargo, no se ha confirmado esta versión. Por esta razón, queda en puntual calidad de RUMOR.