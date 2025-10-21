Medio Metro se despide de Medio Metro poblano tras reportarse su muerte, ¡reconoce que él es el original!

México sigue conmocionado por la muerte de Francisco Pineda Pérez, quien se autodenominaba el ‘Medio Metro original’. En medio de la conversación que ha generado su fallecimiento, José Eduardo Rodríguez, el ‘Medio Metro’ que trabajó con el DJ Sonido Pirata, se despide de él.

Medio Metro bueno se despide de Medio Metro poblano / Redes sociales

¿Quién era el Francisco Pineda Pérez, ‘Medio Metro original’, y de qué murió?

Francisco Pineda Pérez, el ‘Medio Metro poblano’, fue un influencer y bailarín que formaba parte del grupo Super T. Según se reporta, su apodo data del 2004, por lo que cuando surgieron otros “Medio Metro”, él se pronunció diciendo que era el original.

Durante la tarde de este lunes 20 de octubre, autoridades reportaron haber encontrado un cuerpo a la orilla de un canal con un impactos en la cabeza y signos de violencia. Los restos pudieron ser identificados por su condición. Y es que tenía acondroplasia, lo que lo hacía tener una estatura pequeña.

Hasta el momento, no ha habido avances en la investigación y sus familiares tampoco se han pronunciado. En tanto que en redes sociales se han desarrollado muchas teorías sobre la razón de su aparente asesinato.

Muchos aseguran que el famoso estaba involucrado en cosas ilegales, afirmando que, probablemente, también consumía sustancias ilícitas. No obstante, estas son solo especulaciones, ya que no hay fuentes oficiales que confirmen dicha versión.

Medio Metro poblano / Foto: FB/Pakito Pineda Pérez

¿Qué dijo ‘Medio Metro’ sobre la muerte de ‘Medio Metro original’?

A través de redes sociales, ‘Medio Metro’ no solo lamentó la muerte del ‘Medio Metro poblano’, sino que también, aparentemente, habría reconocido que su colega era el “original”. El exacompañante de ‘Sonido pirata’ se solidarizó con la familia del artista y le deseó un eterno descanso.

“El ambiente sonidero está de luto hoy; me uno profundamente a la pena del compañero Panchito ‘Medio metro original de Puebla’. Dios lo tenga en su santa gloria y pronta resignación a sus familiares. Descansen en paz” Medio Metro

Aunque la gran mayoría aplaudió las nobles palabras de José Eduardo Rodríguez, muchos encontraron “curioso” que este se pronunciara ante el deceso de su “contraparte” poblana.

¿Quién es José Eduardo Rodríguez, ‘Medio metro’ de Sonido Pirata?

José Eduardo Rodríguez, el ‘Medio metro’, es un influencer y bailarín que ganó notoriedad por presentarse en los shows del DJ Sonido Pirata, normalmente, vestido como ‘el Chavo del Ocho’.

A inicios de 2023, dio a conocer que rompía relaciones con el DJ debido a que, según él, no recibía el suficiente reconocimiento. Debido a esto, se contrató a otro ‘Medio Metro’, al que, en redes sociales, bautizaron como ‘Medio Metro malo’.

A partir de ese entonces, el ‘Medio Metro bueno’ ha hecho presentaciones en solitario y ha aparecido en algunos programas de televisión. En su momento, dijo querer demandar a su contraparte “mala”, ya que estaban usando su nombre sin permiso.

Por su parte, DJ Sonido Pirata llegó a decir que siempre había tenido problemas con ‘Medio Metro bueno’, ya que, según él, era complicado trabajar con él.

