Así vive la influencer más alta del mundo junto a su pareja ¡que mide medio metro menos! ¿Cuánto mide?

El mundo de las redes sociales está bajo constantes críticas. Hace unas semanas, una famosa influencer era criticada por hacer ejercicio a días de haber dado a luz. Algo parecido le pasó a una querida tiktoker, quien es considerada la influencer más alta del mundo, y su pareja que es casi medio metro menor de estatura, pues más allá de captar la atención en su país natal, también ha generado un debate global sobre los prejuicios en torno a las diferencias físicas en las parejas. Sin embargo, su historia va mucho más allá de lo físico: es una lección de amor, resistencia y aceptación. ¿De quién se trata?

¿Qué famosa mujer es considerada la influencer más alta del mundo?

Elisane da Cruz Silva nació en Salinópolis, una ciudad costera ubicada en el estado de Pará, Brasil. Desde muy pequeña, su crecimiento acelerado llamó la atención, ya que superaba notablemente la estatura de otros niños de su edad.

Tras someterse a diversos estudios médicos, se le detectó gigantismo, una condición causada por un tumor en la glándula pituitaria, responsable de una producción excesiva de la hormona del crecimiento.

Esta enfermedad tuvo un impacto profundo en su niñez y adolescencia. Además de sufrir dolores corporales y enfrentar dificultades para encontrar ropa y calzado apropiados, su altura fuera de lo común la expuso a constantes burlas, aislamiento social y problemas de autoestima. Actualmente, Elisane mide 2.06 metros de altura .

Durante su juventud, contó que ha atravesado episodios de depresión como resultado del rechazo que experimentaba por parte de su entorno.

Mira: Nashla Aguilar, criticada en redes por “hacer menos” a una famosa influencer en ‘La resolana’

Elisana da Cruz Silva, influencer / Canva e IG: elisanyoficial

¿Qué tipo de contenido comparte Elisane da Cruz Silva en redes sociales?

Elisane da Cruz Silva, de 2.06 metros de estatura, ha sido considerada la influencer más alta del mundo. Desde pequeña, su tamaño la hizo sobresalir en cualquier entorno, lo que derivó en dificultades sociales y emocionales.

A pesar de estas adversidades, encontró en las redes sociales un espacio para compartir su historia y conectar con miles de personas que la admiran por su autenticidad y fortaleza. Con el tiempo, su presencia digital se consolidó y hoy es una figura influyente en Brasil.

En su TikTok, pueden verse algunos pequeños pasajes de su día a día, así como vídeos que de manera “cómica” hacen referencia a la considerable diferencia de altura entre ella y su círculo cercano. Asimismo, publica tiktoks en los que pone en práctica distintos trends virales de la plataforma.

Mira: Critican a Vanessa Labios 4K por un ‘en vivo’ cenando tras reciente muerte de Bella Galilea ¿Y el luto, mana?

¿Quién es la actual pareja de la influencer más alta del mundo?

Elisane da Cruz Silva contó que su vida cambió cuando conoció a Francinaldo Da Silva Carvalho, un trabajador que se desempeñaba cerca de su hogar en Salinópolis, una ciudad costera del estado de Pará, en Brasil. Él, con una estatura de 1,62 metros, quedó cautivado por la influencer.

Lo que comenzó como una conexión espontánea se convirtió en una relación sólida que, dos años más tarde, culminó en matrimonio. La pareja actualmente tiene un hijo, quien ha fortalecido aún más el vínculo entre ambos.

No obstante, su relación ha sido blanco constante de comentarios despectivos por parte de desconocidos, tanto en espacios públicos como en las plataformas digitales. “ El amor no tiene medidas ”, ha declarado Elisane en varias ocasiones. Y lo demuestra cada día con su compromiso familiar.

Sin embargo, no niega que las burlas y críticas han dejado huellas: en entrevistas ha revelado que incluso llegó a sentirse culpable por ser diferente y atrapar las miradas donde sea que va.

Te puede interesar: ‘El Temach’ critica la apariencia de Ana Martín y le llueven las críticas: “Ella sí conservó su cabello”