Martha Higareda y Lewis Howes realizan ritual tras complicaciones en nacimiento de sus gemelas: ¿Por qué?

La actriz Martha Higareda reapareció públicamente tras varias semanas de silencio, luego del nacimiento de sus gemelas, un acontecimiento que, según reveló, estuvo marcado por algunas complicaciones. Ante esto, reveló un ritual que llevó a cabo, con el fin de “manifestar” tus deseos y milagros para que se te puedan conceder.

¿Qué complicaciones sufrió Martha Higareda durante su embarazo y en el parto?

Martha Higareda había comentado anteriormente que su embarazo era considerado de alto riesgo, aunque nunca dio detalles sobre los motivos. Al anunciar el nacimiento de sus gemelas, la pareja confirmó que tanto la actriz como una de las bebés enfrentaron ciertas complicaciones, pero evitaron especificar qué ocurrió durante el parto o en los días siguientes.

A comienzos de esta semana, Higareda reapareció con una publicación cargada de gratitud y reflexión. En el mensaje incluyó una invitación a orar, lo que generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron apoyo y buenos deseos en esta nueva etapa como madre.

Aunque la actriz no precisó si dicha publicación estaba vinculada a su recuperación o a la de sus hijas, muchos interpretaron el mensaje como una señal indirecta de que su estado de salud va mejorando. Su regreso a las redes sociales, tras varios días de ausencia, fue recibido como una noticia positiva.

¿Cuál es el ritual que Martha Higareda uso por tras embarazo?

Al retomar su actividad en redes, Martha Higareda publicó una fotografía donde nuevamente las manos de la familia aparecen entrelazadas, acompañada de un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores:

Esta es la hora de la gracia. Tanto que agradecer. Si rezas esta oración tres veces y agradeces y pides por lo que tu corazón más desea, por tu familia, por tu país, por tus amigos, por tu salud, por la conversión de las almas. Y lo haces con el corazón abierto y las palmas de las manos extendidas hacia arriba. Martha Higareda

Con estas palabras, la actriz introdujo la importancia de la “hora de la gracia”, un ritual católico celebrado el 8 de diciembre entre las 12:00 y la 1:00 p.m., momento en el que, según la tradición, la Virgen María concede favores espirituales a quienes oran con devoción y gratitud.

Para la actriz, este acto representó un refugio emocional, una forma de agradecer por la vida de sus hijas y por su propia recuperación.

¿Cuándo nacieron las gemelas de Martha Higareda y Lewis Howes?

Las gemelas nacieron el 18 de noviembre, una fecha que fue confirmada a través de un video publicado por Martha Higareda y Lewis Howes. En ese video, la pareja anunció el nacimiento de sus hijas y explicó que atravesaron momentos de incertidumbre debido a las complicaciones de salud que enfrentaron tanto la actriz como una de las gemelas.

Aunque al principio hubo preocupación, ambos aseguraron que tanto Martha como las niñas estaban en proceso de recuperación.

Por su parte, Lewis Howes ha seguido compartiendo contenido relacionado con su carrera profesional, sin abordar el tema familiar.

“ Bienvenidas al mundo nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida ”, escribió la pareja en su primer comunicado tras el nacimiento.

