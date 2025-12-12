Martha Higareda reaparece tras complicaciones en su parto y el mensaje de Lewis Howes causa revuelo

A pocos días de que Martha Higareda reapareciera en redes sociales después de convertirse en mamá de gemelas y atravesar complicaciones de salud, su esposo, Lewis Howes, llamó la atención con una nueva publicación. Aunque la actriz generó preocupación por el mensaje en el que pidió a sus seguidores rezar y agradecer, ahora la mirada se dirige a la actividad del empresario, quien se mantuvo en silencio sobre el estado de su esposa y sus hijas desde el anuncio del nacimiento.

¿Martha Higareda está lista para dar a luz? La actriz ya preparó su maleta para el hospital. / Redes sociales

¿Qué mensaje publicó Lewis Howes, el esposo de Martha Higareda, tras la reaparición de la actriz?

Después de que Martha Higareda regresó a Instagram con una publicación donde invitó a sus seguidores a agradecer y rezar, el público notó que Lewis Howes compartió un mensaje distinto en su cuenta. El autor publicó una reflexión centrada en temas financieros, acompañada de una invitación para leer su libro.

La publicación llamó la atención porque no incluyó ninguna referencia a la salud de Martha ni a la recuperación de las gemelas. De acuerdo con la actividad en su perfil, el también conferencista ha preferido manejar sus redes bajo una línea enfocada en su trabajo, compartiendo solamente mensajes motivacionales y de crecimiento personal, sin mencionar detalles sobre su vida familiar.

Desde el 18 de noviembre, fecha en que el matrimonio informó el nacimiento de las bebés, Howes no ha hecho nuevas declaraciones relacionadas con su esposa o las complicaciones que enfrentaron. La falta de información ha generado interés y preguntas entre los seguidores de la actriz, quienes continúan pendientes de cualquier actualización.

¿Qué complicaciones presentó Martha Higareda y por qué preocupó a sus seguidores?

Martha Higareda reveló previamente que su embarazo era de alto riesgo, sin especificar las causas. Aunque en el anuncio del nacimiento mencionaron que tanto ella como una de las gemelas habían pasado por complicaciones, el matrimonio no detalló qué tipo de contratiempos surgieron durante el parto o en los días posteriores.

A inicios de esta semana, Martha Higareda reapareció con una publicación en la que se le vio agradecida y reflexiva. El mensaje incluyó una invitación a rezar, lo que provocó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron buenos deseos y enviaron mensajes de apoyo ante la nueva etapa que vive como mamá.

La actriz no aclaró si su publicación estaba relacionada directamente con su recuperación o con la de sus hijas. Sin embargo, sus seguidores interpretaron el mensaje como una actualización indirecta sobre su estado, celebrando que se encuentre activa nuevamente en redes sociales tras varios días de silencio.

Martha Higareda vuelve a redes tras dar a luz a sus gemelas. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo nacieron las gemelas de Martha Higareda?

Las gemelas nacieron el 18 de noviembre, fecha confirmada a través de un video compartido en conjunto por Martha Higareda y Lewis Howes. En esa publicación, ambos anunciaron la llegada de sus hijas y explicaron que atravesaron momentos de incertidumbre debido a las complicaciones de salud que presentaron la actriz y una de las bebés.

A pesar de la preocupación inicial, la pareja afirmó que tanto Martha como las pequeñas estaban en recuperación. No obstante, desde entonces no han divulgado nuevos reportes médicos ni detalles adicionales, por lo que la información oficial se mantiene limitada al comunicado del día del nacimiento y a la reciente reaparición de la actriz.

En las últimas semanas, Higareda ha recibido numerosos mensajes de apoyo y felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes han seguido de cerca cada actualización publicada en su perfil. Mientras tanto, Lewis Howes continúa compartiendo contenido relacionado con su labor profesional, sin tocar el tema familiar.

