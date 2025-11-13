¡Martha Higareda preocupa tras desaparecer de redes sociales a días del nacimiento de sus gemelas!

¡Se encendieron las alarmas! Martha Higareda, quien presumía cada detalle de su embarazo en redes sociales, lleva semanas sin dar señales justo cuando todos esperaban el anuncio más esperado: el nacimiento de sus gemelas. ¿Qué pasó con la actriz? ¿Por qué tanto misterio?

Mira: ¡Martha Higareda ya siente pataditas! La actriz confirma embarazo y comparte su historia más personal

Martha Higareda y Lewis Howes revelan sexo de su bebé. / Redes sociales

¿Cuál fue la última publicación de Martha Higareda y por qué desapareció de redes sociales antes de dar a luz a sus gemelas?

La ausencia digital de Martha Higareda ha desatado una ola de teorías entre sus seguidores. La actriz mexicana, conocida por compartir cada momento importante de su vida, dejó de publicar justo cuando se esperaba la llegada de sus hijas. Su última aparición fue el 18 de octubre de 2025, en una tierna fotografía junto a su esposo, Lewis Howes, donde él besaba su vientre y ambos adelantaban que estaban “a punto de conocer a sus hermosas gemelas”.

Desde entonces, no ha habido nuevas publicaciones ni historias en Instagram, algo que resulta extraño considerando lo activa que era en redes. Este silencio ha generado especulaciones: algunos creen que Higareda decidió vivir el parto en privado, mientras otros temen que algo no haya salido como esperaba.

En el perfil de Lewis Howes tampoco hay pistas claras. Aunque sigue publicando contenido, todo parece ser parte de una programación automática enfocada en su pódcast y proyectos personales, sin mencionar a Martha ni a las bebés. Este detalle ha aumentado la incertidumbre entre los fans.

Mira: Yanet García reaccionaría al embarazo de Martha Higareda con su ex Lewis Howes

Última publicación de Martha Higareda embarazada.

¿Cuándo se esperaba el nacimiento de las gemelas de Martha Higareda y Lewis Howes?

Los seguidores de Martha Higareda han hecho cálculos basados en sus publicaciones anteriores. Según sus propias palabras, el parto estaba “muy cerca” en octubre, lo que hacía pensar que las gemelas nacerían a finales de ese mes. Incluso, en su última publicación, Martha Higareda mostró su maleta lista para el gran momento, revelando artículos esenciales como pijamas para las pequeñas, cosméticos y peines para bebés.

“Me pidieron que les muestre qué llevo en mi maleta para ¡recibir a mis pequeñitas! Entre la emoción y los nervios, preparé todo con amor. No puedo creer que esté a tan solo unos días de conocerlas” Martha Higareda

Por eso, la falta de noticias ha desconcertado a muchos. Martha siempre ha sido abierta sobre los momentos importantes de su vida, y su repentina desaparición no pasó desapercibida.

Mira: Martha Higareda enternece con mensaje a su bebé y revela ultrasonido, ¡ya se ve la carita! VIDEO

¿Martha Higareda está lista para dar a luz? La actriz ya preparó su maleta para el hospital. / Redes sociales

¿Ya nacieron las hijas de Martha Higareda o qué se sabe de su paradero tras su misteriosa desaparición?

Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre el nacimiento de las gemelas. Ni Martha Higareda ni Lewis Howes han compartido fotografías recientes ni comunicados. Este silencio coincide con el periodo en el que se esperaba el parto, lo que mantiene a sus seguidores en vilo.

Cabe recordar que la actriz anunció su embarazo el 23 de junio de 2025, sorprendiendo a todos con la noticia de que esperaba gemelas junto a Lewis Howes, el coach motivacional con quien se casó en 2024. Durante meses, Martha compartió imágenes mostrando su pancita, reflexiones sobre la maternidad y detalles de cómo cambió su rutina para enfocarse en su bienestar físico y emocional.

Por eso, su desaparición digital ha sido aún más notoria. ¿Será que decidió vivir este momento lejos de la exposición mediática?