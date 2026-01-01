Famosas mexicanas que este 2025 debutaron como mamás: de Martha Higareda a Michelle Renaud y Dulce María

Este 2025 las celebridades mexicanas y latinas gritaron al mundo sus embarazos con fotos virales, lives que derritieron corazones y mensajes que se volvieron tendencia: Martha Higareda reveló que serían gemelas; Yuridia anunció la dulce espera en plena gira; Natalia Lafourcade confirmó su primera maternidad; y parejas como Michelle Renaud y Matías Novoa, o Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, conmovieron con historias de “bebés arcoíris”. Aquí te dejamos el recuento más completo, con fechas y las frases exactas que encendieron las redes.

¿Qué famosas mexicanas fueron mamás en 2025?

Mariana Echeverría y su bebé arcoíris: ¿cómo fue el anuncio y cuándo nació?

La presentadora Mariana Echeverría confirmó su embarazo arcoíris el 29 de enero de 2025, después de haber perdido un bebé en 2023. Meses más tarde, nacía su pequeño el 30 de junio de 2025, la conductora lo presentó como su “bebé arcoíris” y publicó la primera imagen del recién nacido sobre una cobija personalizada.

En su mensaje, Mariana escribió: “Con el corazón rebosante de amor, celebramos tu llegada, nuestro segundo hijo, nuestro amado bebé arcoíris…” y remató con el clásico “Gracias por elegirnos, pequeño milagro”.

Yuridia, Natalia Lafourcade y Dulce María: ¿cómo anunciaron sus embarazos en 2025 y qué dijeron?

Yuridia confirmó en febrero de 2025 que junto a Matías Aranda esperaba a su tercer hijo (segundo en común): “Ahí viene”, dijo en una transmisión en vivo; semanas después, compartieron el nacimiento de su pequeño con fotos desde el hospital en junio.

Yuridia y su esposo Matías anuncian la llegada de su bebé en sus historias de instagram. / @yuritaflowers/ @elmatiasaranda

La cantautora Natalia Lafourcade sorprendió al anunciar su primer embarazo a los 41 años: “Cinco meses y seguimos de gira, cinco meses y seguimos creciendo. Hay un bello ser adentro de mi cuerpo y esto sí que no lo esperaba”, escribió el 7 de julio de 2025, mientras ajustaba fechas del Cancionera Tour.

En diciembre de 2025, reveló que ya es mamá con un texto poético y fotos junto a su pareja Juan Pablo López‑Fonseca; su mensaje “¡Viva la vida!… A nuestros 41 años, en su semana 41.3”,incendió las redes.

Por su parte, Dulce María hizo público su segundo embarazo a finales de octubre de 2025 en una portada; la propia actriz y cantante definió la etapa como “un regalo inesperado… este bebé viene a completar mi familia”.

Dulce María confirma embarazo

Ana Brenda y Sofía Rivera Torres también se convirtieron en madres este 2025. Ambas ¡por primera vez!

Embarazos de famosos en 2025: Ricardo Margaleff, Hugo Catalán y Sara Corrales comparten sus historias

Ricardo Margaleff contó en marzo que su esposa Annush (Anush) Hanessian estaba embarazada y lo definió así: “A nosotros los MARGANESSIAN nos da mucha felicidad compartirles esta gran noticia…”

El 14 de agosto de 2025, el actor anunció el nacimiento de su hija, compartiendo que “no podía parar de llorar” mientras la recibía en brazos.

Annush Hanessian y Ricardo Margaleff / Redes sociales, IG ricardomargaleff

El actor Hugo Catalán destapó con un clip en Instagram que él y su prometida Karenina Ivankovic esperaban bebé para diciembre de 2025; describieron la noticia como su “próximo proyecto” y confirmaron la fecha en la claqueta del video.

Hugo Catalán y Karenina Ivankovic esperan a su primer bebé / IG: @kareninaivankovic / @hugocatalan

La actriz colombiana Sara Corrales, recientemente casada con Damián Pasquini, anunció su embarazo y luego reveló que será niña con su gender reveal con temática fitness mostró humo rosa y agradecimientos a su comunidad.

Sara Corrales anuncia su embarazo a pocos meses de casados. / Redes sociales

Martha Higareda, Michelle Renaud y Nerea Godínez: ¿cómo vivieron su dulce espera en 2025?

A inicios de julio, Martha Higareda confirmó en revista que estaba en espera de su primer bebé con Lewis Howes; semanas después, reveló que en realidad eran gemelas: “Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos…”, narró en la entrevista.

En noviembre, anunció el nacimiento de las gemelas y más tarde contó que enfrentó preeclampsia posparto, mientras una de las bebés estuvo en cuidados intensivos; ambas están ya bajo seguimiento y la actriz ha compartido su experiencia de lactancia y recuperación.

Lewis Howes publicó un mensaje en redes sociales que llamó la atención luego de que su esposa Martha Higareda sufriera complicaciones de salud / Redes sociales / Canva

La pareja Michelle Renaud y Matías Novoa sorprendió al anunciar su segundo bebé en común con un carrete desde Londres: “Londres con mucho. La familia sigue creciendo. TE AMO @michellerenaud”, escribieron mientras mostraban la “baby bump”.

La influencer Nerea Godínez (ex prometida de Octavio Ocaña) compartió un video en Instagram con su pareja Diego Alejandre: “Sabes que ya hiciste lo correcto cuando te sientas en paz… lo que haces en silencio es lo que construye el ruido que mereces”, escribió al anunciar que será mamá por segunda vez; su mensaje recibió felicitaciones de la familia Ocaña.

Nerea y su novio Diego Alejandre.

Y para cerrar el año con una historia que tocó fibras, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anunciaron en noviembre que esperan a su bebé arcoíris; contaron que se enteraron el 3 de agosto, justo en el aniversario luctuoso de su hijo.

El 6 de diciembre revelaron en Comala, Colima, con fuegos artificiales y humo azul, que será niño y como se llamara; lo transmitieron en vivo y convocaron a vecinos y seguidores