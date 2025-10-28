¡Dulce María anuncia que está embarazada por segunda vez! Con todo y baby bump da la noticia

Dulce María la exintegrante de RBD volvió a sorprender a sus fans con una noticia que nadie se esperaba: ¡está embarazada por segunda vez! Con una tierna sesión de fotos en blanco y negro, Dulce María mostró su baby bump y confirmó que la familia que formó con el cineasta Paco Álvarez sigue creciendo.

Lee: Dulce María y su lucha contra extraña fobia: el trastorno que casi la deja fuera del reencuentro de RBD

Dulce María da sorpresa a sus fans ¡está embarazada! / Facebook: Rbd World Argentina/Instagram @dulcemaria

¿Cómo anunció Dulce María su segundo embarazo en redes sociales?

Dulce María eligió una forma muy especial para compartir la noticia: una portada en una revista de circulación nacional de moda y belleza, donde aparece con un vestido blanco, mostrando su vientre en una imagen artística y emotiva. En la descripción de la publicación se lee:

“En la dulce espera. A punto de cumplir 40 años y 35 de carrera, @dulcemaria atraviesa una de las etapas más transformadoras de su vida: un embarazo que la invita a detenerse, reflexionar y reconectarse con lo esencial”. Revista de moda

La sesión fotográfica fue acompañada por un mensaje lleno de amor y esperanza, en el que Dulce María se muestra vulnerable, feliz y agradecida por esta nueva etapa. Aunque aún no ha revelado el género del bebé, sus fans ya comenzaron a especular y enviarle buenos deseos.

Mira: Integrantes de RBD presumen las ‘Barbie’ inspiradas en sus personajes

¿De qué forma se enteró Dulce María de que estaba embarazada por segunda vez?

En entrevista para la misma revista, Dulce María confesó que la noticia de su embarazo la tomó por sorpresa. Todo comenzó con algunos malestares físicos durante la grabación de una canción. Sentía debilidad y temblores en las piernas tras estar mucho tiempo de pie, lo que la llevó a hacerse una prueba de embarazo que resultó positiva.

Dulce María “Me había puesto como límite los 40 años, quería cerrar ciclos y enfocarme en mi carrera. Gracias a Dios, todo va bien. Este bebé viene a completar mi familia, es un proceso lento y acelerado al mismo tiempo, sobre todo porque los primeros meses son intensos, hay muchas cosas que deben pasar para que todo salga bien”

La noticia la obligó a pausar varios proyectos musicales, incluyendo la promoción de su canción “Jaula de oro” y otras producciones en curso. “Mi vida dio un giro. Ahora mi prioridad absoluta es este embarazo y mi familia”, agregó.

Mira: Dulce María es la primera mexicana en estar en la revista ‘Rolling Stone Korea’ ¡Orgullosamente latina!

Dulce María confirma embarazo

¿Cómo ha vivido Dulce María su etapa de maternidad desde el nacimiento de su primera hija?

Dulce María se convirtió en madre por primera vez en diciembre de 2020, cuando dio la bienvenida a su hija. Desde entonces, ha compartido momentos entrañables con su pequeña, quien incluso la acompañó en la gira del reencuentro de RBD.

En su momento, la cantante expresó lo que significaba para ella ser mamá: “Tener a esta bebita todos los días conmigo me ha cambiado la vida, me ha enseñado tanto y me recuerda que vale la pena luchar por nuestros sueños y por lo que queremos. Ella es luz, esperanza, fuerza, paz, alegría, es fruto del amor y es magia pura mi maestra bebé jeje ¡la amo tanto!”

Ahora, su primera hija está por convertirse en hermana mayor, y todo indica que Dulce María volverá a compartir con sus fans cada etapa de esta nueva experiencia, como lo hizo en su primer embarazo.

Dulce María espera su primer hijo

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Dulce María y Paco Álvarez?

La historia entre Dulce María y Paco Álvarez comenzó en 2016, durante la grabación del videoclip “No sé llorar”, uno de los sencillos del tercer álbum como solista de la cantante. Él, director de cine y videos musicales, quedó cautivado por su sensibilidad y autenticidad. Aunque al principio su relación fue profesional, la química entre ambos era evidente.

Volvieron a coincidir en el rodaje de “Volvamos”, y ahí nació una conexión más profunda. A pesar de las críticas por la diferencia de edad y los rumores sobre la situación sentimental de Paco, su relación se fortaleció. En octubre de 2019 se casaron por el civil, y en noviembre celebraron una boda de ensueño en Tequesquitengo, Morelos.

Un año después, en diciembre de 2020, nació su primera hija. Desde entonces, Dulce María ha descrito a su familia como su mayor bendición, y ha compartido mensajes llenos de amor y gratitud hacia su esposo y su hija.