Integrantes de RBD presumen las ‘Barbie’ inspiradas en sus personajes

Debido al gran éxito de la gira ‘Soy rebelde tour’, que comenzó el 25 de agosto, Mattel anunció el lanzamiento de figuras Barbie inspiradas en los integrantes de RBD. Esta colección es una colaboración entre la icónica compañía de juguetes y la famosa agrupación mexicana de la que forman parte Anahí, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann.

Los integrantes de RBD han presentado orgullosamente las Barbie inspiradas en sus personajes de RBD, con emoción y orgullo. Cada miembro del grupo compartió detalles sobre los outfits seleccionados para sus muñecos, agregando un toque personal y único a cada figura.

Barbies RDB / Captura de pantalla sitio web Mattel

Anahí y su muñeca de Mía Colucci

Anahí mostró a su muñeca de Mía Colucci, destacando que, además de la versión con el icónico uniforme escolar, hay una figura que incluye el vestuario que usó durante su interpretación de ‘Sálvame’ junto a Karol G en el Auditorio Nacional. Este detalle resalta un momento especial y emotivo para la cantante y sus fans.

Dulce María y su muñeca de Roberta Pardo

Dulce María reveló que su muñeca de Roberta Pardo viene vestida con su look favorito de la gira ‘Soy Rebelde Tour’. Este atuendo simboliza su regreso triunfal a los escenarios.

Christopher Uckermann explica el outfit de su Ken

Christopher Uckermann explicó que el saco rojo de su muñeco tiene un significado especial, relacionado con una emotiva anécdota que involucra a su madre, quien solía darle consejos sobre cómo vestirse para sus presentaciones. Este detalle añade un toque personal y nostálgico a su figura.

Christian Chávez presume su Ken con cabello rosa

Christian Chávez, conocido por su creatividad y estilo audaz, eligió que su muñeco tuviera el cabello color rosa mexicano. Este look icónico es una referencia a su apariencia en la portada del disco ‘Celestial’, uno de sus favoritos. “Fue el look que utilicé en la portada del disco ‘Celestial’ que me encantó”, compartió Chávez en sus redes sociales.

Según el sitio web de Mattel, las figuras se venden en paquete por 2,500 pesos.