Juan Osorio niega sabotear ‘Perfume de Gardenia’ y manda tremendo mensaje a Omar Suárez

A pocas semanas del estreno de la obra ‘Perfume de Gardenia’, el productor Omar Suárez ha señalado a Juan Osorio de intentar sabotear su producción. En una entrevista para ‘Chisme no like’, Suárez afirmó que Osorio, productor de ‘Aventurera’, está utilizando sus contactos para impedir que los medios hablen de ‘Perfume de gardenia’.

Las polémicas no parecen terminar para ‘Aventurera’ y especialmente para Juan Osorio. Hace unos días, Alejandro Gou lo señaló de robarle a los bailarines de sus obras ofreciéndoles más sueldo. Ahora, Omar Suárez, productor de ‘Perfume de Gardenia’, se queja del productor en una entrevista para ‘Chisme no like’.

“Sinceramente, ha jugado sucio el señor Juan Osorio a mí en lo personal. Ha mandado a decir a algunos programas de televisión que no hablen de ‘Perfume de Gardenia’. Se me hace una competencia completamente desleal. Veía que en algunos medios decían que no sabían de ‘Perfume de Gardenia’ y él dijo que no sabe qué es eso”. Omar Suárez

“Es absurdo no saber. Es como si yo dijera que no sé qué es ‘Aventurera’ cuando yo fui promotor de esta obra hace 14 años, cuando la obra se puso en escena con un gran nivel. O sea, yo hablo con fundamento. Yo hablo de lo que conozco.”

El productor Omar Suárez en la rueda de prensa de su nueva apuesta teatral “Las Leonas”. / Luis Pérez

Juan Osorio responde acusaciones de Omar Suárez

Frente a las acusaciones de Omar Suárez, Juan Osorio niega intentar sabotear ‘Perfume de Gardenia’. Además, le recordó a Suárez que se conocieron en un momento muy difícil para él.

“No conozco a Omar. Voy a decir algo que jamás he dicho. Yo a Omar, la primera vez que oí saber de él, fue un día difícil porque mi hijo acababa de morir y estábamos en el velatorio”, dijo Juan Osorio a las cámaras ‘De primera mano’ y agregó: “Estábamos en el baño y él entró, y al lado dijo: ‘Aquí estoy esperando que llegue Carmen Salinas para ver si yo me la llevo’ esta fue la primera impresión”.

Juan Osorio anuncia la muerte de su madre / Instagram

Juan Osorio afirma que sólo tiene tiempo para ‘Aventurera’

En una reciente declaración, Osorio dejó claro que no tiene tiempo para preocuparse por proyectos ajenos, especialmente cuando está concentrado en “Aventurera”.

Osorio sostuvo que no tiene ninguna relación con los supuestos saboteos a ‘Perfume de Gardenia’ y le deseó lo mejor a Omar Suárez. Afirmó que no ve la obra de Suárez como competencia y que está completamente enfocado en su propia producción.

Irina Baeva en la obra Aventurera / Alejandro Isunza

“Yo con el señor Omar no tengo nada que ver, que le vaya muy bien. Yo no tengo por qué preocuparme de otro proyecto que no sea ‘Aventurera’, para mí ‘Aventurera’ es el proyecto que me tiene ocupado."Con estas palabras, Juan Osorio busca poner fin a las especulaciones y reafirmar su compromiso exclusivo con ‘Aventurera’.

