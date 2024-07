Omar Suárez acusa a Juan Osorio de jugar sucio e intentar sabotear ‘Perfume de Gardenia’

A menos de un mes del estreno de la obra ‘Perfume de Gardenia’, Omar Suárez, productor de la puesta, acusó a Juan Osorio de intentar sabotear su obra. En una entrevista para ‘Chisme no like’, Suárez aseguró que el productor de ‘Aventurera’ está utilizando sus contactos para evitar que hablen de ‘Perfume de Gardenia’ en los medios.

Las polémicas no parecen tener fin para ‘Aventurera’ y, en especial, para Juan Osorio. Hace unos días, Alejandro Gou lo acusó de haberle robado a los bailarines de sus obras y ofrecerles más sueldo. Ahora es Omar Suárez, productor de ‘Perfume de Gardenia’, quien se queja del productor en una entrevista para ‘Chisme no like’.

Críticas a la producción de ‘Aventurera’, Omar Suárez, productor de ‘Perfume de Gardenia’, habló sobre las malas críticas que ha recibido ‘Aventurera’ y aseguró que Juan Osorio debía asumir la responsabilidad de su fracaso, pues no le parecía justo que se culpe solamente a Irina Baeva cuando es una producción completa.

Omar Suárez productor de Perfume de Gardenia / Archivo TVNotas

“Yo he hablado muy bien de Juan Osorio, él tiene muchos años de experiencia, pero no me puedo quedar callado de lo sucio que a veces juega. Creo que se le ha dado con todo a la protagonista de ‘Aventurera’, pero hay que responsabilizarse como productor de su fracaso, porque es muy fácil culpar a una sola persona que no baila o no actúa bien”, afirmó Suárez.

Elenco de Aventurera / Alejandro Isunza

Omar Suárez se arrepiente de aconsejar a Olga Breeskin de entrar a ‘Aventurera’

“Yo le recomendé a Olga Breeskin entrar a ‘Aventurera’. Hoy me arrepiento. Se me cae la cara, porque nunca pensé que no la fueran a arropar. Nunca pensé que iba a estar en una producción tan despreciada”, añadió.

Omar Suárez y Olga Breeskin / Captura de pantalla: Chisme no like

Omar Suárez acusa a Juan Osorio de jugar sucio

Suárez también denunció que Juan Osorio ha jugado sucio con él a nivel personal. De acuerdo con el productor, Juan Osorio estaría evitando que algunas personas le den difusión al proyecto de ‘Perfume de Gardenia’.

“Ha mandado a decir a algunos programas de televisión que no hablen de ‘Perfume de Gardenia’. Se me hace una competencia completamente desleal. Veía que en algunos medios decían que no saben de ‘Perfume de Gardenia’ y él decía que no sabe qué es eso. Es absurdo no saber”. Omar Suárez

“Es como si yo dijera que no sé qué es ‘Aventurera’ cuando yo fui promotor de esta obra hace 14 años, cuando la obra se puso en escena con un gran nivel. Yo hablo con fundamento. Yo hablo de lo que conozco”, finalizó Omar Suárez.

Hasta el momento, Juan Osorio no ha respondido a las declaraciones de Omar Suárez

