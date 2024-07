Irina Baeva le renunció dos veces a Juan Osorio, pero él se aferró por falta de opciones, según Niurka

Hace unos días, Juan Osorio anunció que Irina Baeva seguiría como la protagonista de ‘Aventurera’, a pesar de las críticas y de que se había hablado de cambios en el elenco. “El barco no se hunde. Se mantiene a flote con Irina”, afirmó Osorio, subrayando la continuidad de la actriz rusa en el papel principal.

Osorio explicó que, aunque inicialmente había decidido que Irina Baeva dejara el elenco, cambió de opinión al ver el apoyo que la actriz recibió de sus compañeros actores. “Irina ha tenido la fortaleza de aguantar las críticas, los ataques... yo no la he visto dudar en sus bailes, en su trabajo. Es una profesional que ha entregado la vida. Por encima de un negocio, está la calidad humana y a mí me ha caracterizado eso”, señaló Osorio.

Irina Baeva, Daniel Elbittar y Emmanuel Palomares en ‘Aventurera’. / Instagram: @aventureramusical

Irina Baeva reaccionó al apoyo de Juan Osorio y de la producción de ‘Aventurera’

“Vengan a ver la obra, porque cada día estamos rompiéndonos el alma en la pista y mejorando. Para mí el rival más grande, más allá de las críticas, soy yo misma en el espejo”, expresó Baeva ante los medios.

Niurka revela que Irina Baeva le renunció a Juan Osorio

En una reciente entrevista en el programa ‘De primera mano’, Niurka reveló que Irina Baeva intentó renunciar en dos ocasiones, pero Osorio insistió en mantenerla debido a la falta de opciones para el papel principal, dadas las duras críticas que ha recibido la obra.

“Irina trató de renunciar dos veces. Él trató de buscar otros prospectos, pero nadie quiso, evidentemente porque el ambiente está muy tóxico. No le quedó de otra más que convencer a Irina y apoyarla, con toda la producción abrazándola y apapachándola. Pero nadie de la producción está contemplando que la última palabra la tiene el público”, explicó Niurka.

Niurka cree que Juan Osorio estaría afectando la carrera de Irina Baeva

Niurka expresó su preocupación sobre el impacto que esta situación podría tener en la carrera de Irina Baeva cuando regrese a las telenovelas y cree que Juan Osorio podría dañando su imagen como actriz por su insistencia en mantenerla en ‘Aventurera’ pese a las criticas del público.

“A mí me empieza a preocupar el día que Irina se reincorpore a las telenovelas, porque con esta campaña de Osorio de meterle a la fuerza a la gente a Irina, quizá Juan no se da cuenta de que le está haciendo un gran daño a su imagen” Niurka

Finalmente, Niurka reconoció el trabajo de Juan Osorio como productor y reveló que aunque había actrices dispuestas a llevar el personaje de Elena Tejeiro, el productor no estuvo convencido y las rechazó.

“Todos respetamos el trabajo de Juan Osorio, hasta yo que le he dado hasta con la cubeta, pero el respeto también se gana. Si te pones de pecho y muestras necedad. Él es el que está demasiado necio porque se quedó sin posibilidades de encontrar a una ‘Aventurera’, porque está el caso de las chicas que han querido y han llamado a Juan. Karenka, mi paisana que está preciosa, que baila precioso, pero a Juan no le gustó y le dijo ‘gracias mi amor, qué linda por participar, pero no’”.

