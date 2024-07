Niurka se va otra vez contra Juan Osorio e Irina Baeva tras permanecer en ‘Aventurera’

En medio de un mar de opiniones encontradas, hace unas horas, TVNotas te dio a conocer que Irina Baeva tendrá una segunda oportunidad y conserva por ahora su papel protagónico en la obra “Aventurera”, gracias al apoyo del productor Juan Osorio.

La decisión ha generado controversia entre los fans, y ha dividido opiniones entre quienes la aplauden y aquellos que la desaprueban.

Fiel a su estilo directo y sin tapujos, Niurka Marcos ha arremetido contra el productor Juan Osorio por su decisión de mantener a Irina Baeva en el papel protagónico de la obra “Aventurera”.

En una serie de videos publicados en sus redes sociales, la vedette cubana ha reaccionado con dureza a la noticia, obtenida por TVNotas, de que Baeva permanecerá en la obra.

A Juan Osorio le pidió que primero pensara en su público, al ser “el recurso más importante”. La vedette asegura que a estas alturas ya no importa la opinión de la prensa, ni siquiera de ella misma, sino que la decisión se tuvo que haber tomado partiendo de lo que el público vio en la obra, grabó y llevó a redes sociales.

Niurka asegura que esta actitud de “prepotencia” solo deja al descubierto lo “incongruente” que fue al decir que presentaría a la nueva ‘Aventurera’ y al final optar por apoyar a Irina. Marcos lanza dos preguntas al aire: ¿Ninguna actriz se quiso unir al proyecto?:

A Irina Baeva le aconsejó que ahora que está en con la camiseta bien puesta aproveche el momento en el que todos están hablando de ella.

Aunque también le dijo que “al billete del público, le vale ma*** todo eso” al mencionar que ha llegado a los ensayos bajoneada y triste” pues asegura que aunque el payaso “esté llorando por dentro, el show debe continuar”

Finalmente, también le toco a Olga Breeskin, pues en el video asegura que ella misma bautizó a Irina como “la Vedette de México”, pues sus 52 años de carrera la respaldaban y si no viera su potencial no la hubiera nombrado de esa manera, así como Silvia Pinal lo hizo con ella en su momento.

Sin embargo, Niurka aseguró que si a ella le dieron el título de vedette es porque es “una chin....” pero “está igual que Juan declarando cosas que no existen”. Y que para poder decir y poner títulos primero tiene que conocer el trabajo de las demás aventureras para poder comparar y decidir.

Juan Osorio se sincera en ‘El Mintagrit’ con Horacio Villalobos

Hace unos días, en “El Mitangrit” de TVNotas, conducido por Horacio Villalobos, tuvimos como invitado a Juan Osorio. Él aseguró que no le interesan las críticas que Niurka Marcos ha hecho en contra de la nueva versión de la obra “Aventurera” y, principalmente, a la actuación de Irina Baeva como Elena Tejero.

El productor mencionó que lo único que tiene en común con la cubana es su hijo, Emilio, quien ya es mayor de edad. Por lo tanto, ya no tiene que hablar nada con ella y no ve la necesidad de tomar en cuenta su opinión.

Pero la cosa no terminó ahí, pues Juan Osorio aseguró que él fue quien la impulsó a ser considerada en la industria del entretenimiento.

Juan Osorio

“Que nadie le cuente lo que me costó a mí, ni a ella ni a nadie. Dos cosas: una, que Carmen le diera la oportunidad. Nos costó muchísimo porque no era nadie. No la conocía nadie. Gracias a ‘Aventurera’, empezó a trascender”.