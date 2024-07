Actor de TV Azteca revela que tiene problemas de alimentación: “junto a un flaco, me siento menos”

Alberto Reyes es un actor mexicano con una prolífica carrera en cine, televisión y teatro.

Su talento y versatilidad lo han llevado a interpretar una amplia gama de personajes, desde villanos hasta figuras cómicas, cautivando al público con cada una de sus interpretaciones.

TV Azteca fue el trampolín que lanzó a Alberto Reyes al estrellato. Su participación en diversas series de la televisora, como “Lo que callamos las mujeres”, “A cada quien su santo”, “La Vida es una Canción” y “Lo que la gente cuenta”, le brindó la oportunidad de mostrar su talento y ganarse el reconocimiento del público.

Sin embargo, conforme fue creciendo, el éxito bajó, y entre deudas y falta de trabajo hizo que su autoestima y su seguridad bajaran desencadenando problemas de “frustración crónica” y de comida lo que hasta el día de hoy sigue padeciendo.

Beto Reyes revela que padece problemas alimenticios y como le dolía la palabra “g0rdís¡mo”

En una emotiva entrevista con Ramón Montes de Oca en el pódcast “Terapia Pódcast”, el actor mexicano Alberto Reyes, conocido como “Beto Reyes”, se sinceró sobre su compleja relación con la comida y cómo esta ha impactado su vida.

Reyes inició la conversación remontándose a su infancia, cuando a los 8 años inició su primera dieta, una experiencia que, según él mismo confesó, sembró la semilla de los trastornos alimenticios que lo han acompañado a lo largo de su vida.

“Desde niño fui un niño g0rd0 y a los 8 años fue mi primera dieta... Después, cuando tenía 15 años, fui con otra nutrióloga y le echaba ganas, pero seguía g0rd¡to. Entonces, en la preparatoria, fui con el doctor y me dijo ‘estás g0rdís¡mo, tienes que bajar de peso’”. Beto Reyes

La palabra “g0rdís¡mo” proferida por un doctor en su adolescencia caló hondo en Alberto Reyes, marcando un punto de inflexión en su relación con la comida “muy hiriente, muy of3nsiva para mí en ese momento”.

Esta frase lo llevó a tomar una decisión drástica: eliminar los carbohidratos de su dieta, desayunar solo un vaso de agua caliente con limón, comer únicamente verduras y eliminar la cena.

Durante la pandemia, Beto Reyes aumentó de peso y comentó: “En pandemia, subí bastante de peso y me dije a mí mismo ‘antes de salir a la calle, debo ponerme a dieta’”.

Así que decidió seguir una dieta estricta y logró perder 15 kilos. Sin embargo, recuperó el peso debido a los atracones que experimentó tras la abstinencia de ciertos alimentos.

Tras admitir esto, el actor también explicó que es consciente de que la obsesión por bajar de peso es el verdadero problema detrás de los trastornos alimenticios. Sin embargo, confesó que no le gusta verse con sobrepeso. Ramón Monte de Oca le preguntó: “¿Cómo te sientes específicamente al ganar peso?”, a lo que respondió con sinceridad: “No me gusta, me siento con la autoestima baja, no siento que merezca las cosas”.

Además, Beto Reyes comentó que cada vez que aumenta de peso, enfrenta crisis emocionales y mentales, sintiéndose inferior y mal consigo mismo. “Me siento poco, me siento mal. Siento como que no valgo, como que me pongo junto a un flaco y me siento menos”, expresó.

‘Beto Reyes’: Su historia causó que sus fans se identificaran con él

El actor goza de fans en las redes sociales, mismos que aseguran se han identificado con su historia y le agradecen “por compartir”

