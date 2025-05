Gala Montes abre su corazón y nos habla de los trastornos mentales y alimentarios que enfrenta

A la par de su faceta musical, Gala Montes (24 años) se prepara para subirse por primera vez a un ring de box. El próximo 17 de agosto, en el evento ‘Supernova orígenes’, peleará contra la influencer Alana.

Recientemente nos encontramos a la exintegrante de la segunda temporada de La casa de los famosos México y esto nos dijo sobre su preparación: “Todavía no hay miedo, pero a la hora del ring sí, porque ya la he visto pegar y sé que viene con todo”.

Gala Montes confesó que sí siente nervios por la pelea con Alana. / Luis Pérez.

No te pierdas: ¿Gala Montes confirma robo de su hermana, Beba? Ella dice: “Esta perra no me vuelve a morder”

¿Qué dice Gala Montes de las críticas por su relación con Icho Van?

Por otra parte, actualmente sostiene una relación muy criticada con el músico Icho Van, pero esto a Gala no le importa. Nos comentó: “Una de las mejores cosas que me ha dado esta carrera es conocerlo. Vamos muy bien y estamos muy contentos”.

Gala Montes compartió que su relación va muy bien. / Redes sociales.

Todavía no hay planes de boda. “Apenas somos novios. La verdad, no sueño con casarme. No creo que la realización de una mujer parta de ahí. Además, ahorita todavía estoy chiquita. Quiero disfrutar más de la vida. No tengo tiempo para pensar en esas cosas”.

Sobre si le gustaría tener hijos, nos respondió: “Sí, probablemente en algún momento de la vida. Más cuando veo a mi sobrina, que está hermosa. También es padre ser tío. Tienes hijos prestados y los puedes devolver (ríe)”.

Gala estuvo acompañada por Icho en el evento, pero no quisieron posar juntos. / Redes sociales.

Sigue leyendo:¿Mama de Gala Montes será integrante de ‘La Casa de los Famosos México’?; esto se sabe

Gala y los trastornos alimentarios

En LCDLF, la actriz reveló que sufrió un trastorno de la conducta alimentaria. Al respecto, nos confesó: “Ha sido muy importante mantenerme firme con mis pensamientos y con la terapia cognitiva conductual que he hecho a lo largo de los años. Yo creo que ya estoy rehabilitada. Me siento muy orgullosa de mí. Espero poder transmitirle esto a todas las chavas que, de pronto, ven cosas en redes que son falsas”.

“Ahorita están de moda varias alternativas (para bajar de peso) que a mí me dan mucha cosa. No funcionan. Las mujeres somos víctimas de la industria de la belleza y nadie ve eso, más que: ‘Ya está perfecta porque está delgada, es feliz’, y no es verdad. En algunos lugares me gustaría que se normalizara un poco más. Desafortunadamente todavía aplaudimos a la gente delgada, que se realiza ciertos procesos estéticos. No hay ningún problema, todos nos hemos hecho nuestros arreglitos, pero en eso no se basa la felicidad ni la realización de una mujer, como tampoco una boda”.

Sobre su salud mental comentó: “Estoy bien, con altos y bajos. Hay días fáciles y hay difíciles. Simplemente hay que ser conscientes de que siempre se puede salir adelante si uno piensa que las salvaciones vienen y van. Que es parte de la vida y que uno se hace mejor persona en los días más difíciles”.

Sigo yendo a terapia con mi psiquiatra. Tengo un gran equipo que me cuida, porque obviamente no ha sido fácil desde que salí de ‘La casa de los famosos’, con muchas cosas que han pasado. Ahí vamos bien. Unos días como perro atropellado, otros como perro empoderado.

Sobre si aún sufre ansiedad y depresión, comentó: “Sí, claro. La ansiedad uno la puede ir controlando, pero tampoco es que uno tome ansiolíticos cuando se siente ansioso. Tiene que aprender a gestionar esa ansiedad y a transformarla en otras cosas”, finalizó.

Gala Montes / FB: Gala Montes

Te puede interesar: ¿Crista Montes está en bancarrota? Gala Montes exhibe que su madre “no tiene dinero para dejar herencia”

Gala Montes padece ansiedad y depresión

Hace año y medio declaró a TVNotas: “Toda mi vida fui muy ansiosa, pero ahora hay más conocimiento de esto. Yo no sabía lo que pasaba. Lo vivía con los proyectos y las personas. También es depresión lo que he tenido, pero no me daba cuenta hasta que el médico me lo dijo. Tenía mucho sueño, pensamientos negativos, no tenía ganas de hacer las cosas”.

Gala Montes reveló que tenía una muy mala relación con su cuerpo y la comida

En LCDLFM confesó que tenía problemas con su alimentación, así como dismorfia corporal, un trastorno mental en el que una persona se preocupa excesivamente por su apariencia física.

“Me traumaron muy duro, empecé a tener problemas y actitudes compensatorias. Como mujeres nos pasa mucho y es peligroso. Por eso empecé a tomar terapia. Se puede tener una relación sana con el cuerpo”, dijo. En entrevista con Yordi Rosado declaró: “Un productor me dijo que estaba gorda. Tomé anfetaminas y mil cosas para bajar de peso. El medicamento es súper peligroso. Dejaba de comer y después tenía atracones”.

No te puedes perder: Gala Montes impacta al lucir look sin cejas: “Igual nos vamos a morir”, dice la actriz

¿Quién es Gala Montes? 19 años de trayectoria

Comenzó su carrera en comerciales de varias marcas. Su debut actoral fue en 2007, cuando trabajó en la versión mexicana de La niñera.

La hemos visto en diversos proyectos como: Secretos del alma y El señor de los cielos.

En 2021 obtuvo su primer papel protagónico en la telenovela Diseñando tu amor. El año pasado fue la villana del melodrama Vivir de amor.

Participó en el reality La isla, y después en la segunda temporada de La casa de los famosos México, donde obtuvo el tercer lugar.

Desde su salida del reality, se ha enfocado en su carrera musical.