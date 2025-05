¿Mama de Gala Montes será integrante de ‘La Casa de los Famosos México’?; esto se sabe

Crista Montes, mamá de Gala Montes ha sido muy popular en los últimos meses. Desde que su hija estuvo en ‘La casa de los famosos México’ se volvió tendencia debido a los problemas con sus hijas que hizo públicos. Meses después, la señora aceptó una entrevista con el polémico youtuber Adrián Marcelo. Ahora, un nuevo rumor suena con fuerza. ¿Podría la mamá de Gala Montes ser una sensación dentro de ‘La Casa de los famosos México’?

La señora Crista Montes se volvió tendencia hace unas semanas tras una polémica entrevista con Adrián Marcelo. / Redes sociales.

¿Quién es Crista Montes y por qué se dice que entrará a ‘La Casa de los Famosos México’?

Crista Montes (55 años) es la madre y exmánager de la actriz Gala Montes. Trabajó con Gala en la industria del entretenimiento desde que ella tenía 6 años hasta hace poco más de un año. Crista también es conocida por su reciente entrevista con Adrián Marcelo, en la que habló sobre el conflicto familiar y laboral con su hija Gala.

Crista, quien es una superviviente al cáncer de mama, podría ser una de las nuevas integrantes en el reality que potenció la fama de su hija y en el que se vieron severos conflictos entre Gala y Adrián Marcelo.

De acuerdo con información que circula en redes sociales, la señora Crista Montes estaría en negociaciones para formar parte de la nueva temporada del popular programa. Esto lo reportó este domingo la cuenta ‘Chisme TV’. Sin embargo, ni Crista ni fuentes oficiales de ‘La casa de los famosos México’ han confirmado ni desmentido la información difundida.

Las reacciones no se hicieron esperar y en el video compartido por la mencionada cuenta se pueden leer los siguientes comentarios:

“Por Dios, pero qué necesidad”,

“A la primera venta”,

“No estaría nada mal, hay que conocerla”,

“Sí, que metan también a la mamá de Poncho de Nigris”.

El rumor de inmediato generó reacciones en redes sociales. / Redes sociales.

¿Por qué Gala Montes y su mamá, Crista Montes, tienen problemas?

Desde hace un año y medio, Gala Montes y su mamá protagonizaron titulares, después de que Crista contara que tuvo algunos problemas con su hija, de quien varios años fue mánager. Ante las declaraciones, Gala informó que sus diferencias fueron por dinero.

“Ella se quería quedar con todo mi dinero. Mi mamá tiene problemas, ¿cómo haces esto, o sea por qué? Entonces como las cosas no se hicieron como ella quería que se quería quedar con todo mi dinero. Pero ya, estoy cansada, estoy cansada de que me esté manipulando, de que me esté extorsionado porque me lleva extorsionando ocho meses”, dijo Gala Montes llorando.

Por otra parte, durante la charla con Adrián Marcelo, Crista contó que sus dos hijas (Gala y Beba) se unieron para agredirla físicamente.

Ante la publicación de la entrevista, Gala tardó varias semanas en reaccionar y apenas hace unos días, dijo que esta acción sólo quebró más la dañada relación con su madre.

“(Todo lo que dije) Obviamente, hizo enojar mucho a este hombre. Estaba en Europa. Me fui de viaje y me habló (la periodista) Ana María Alvarado: '¿Qué opinas que se van a ver para este tema?’ Me rompió el corazón, pero ya lo ha hecho muchas veces. Lo hace constantemente. No puedo entender que tu mamá haga algo así, pero es su decisión y tendrá sus consecuencias”, afirmó Gala.

Crista Montes y Gala Montes / Redes sociales

¿Cuándo inicia la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México?

Hasta ahora se ha dado a conocer únicamente la fecha de estreno del popular reality show, que volverá a las pantallas el próximo 27 de julio y contará nuevamente con la conducción de Galilea Montijo. Otros de los nombres que se ha dicho que podrían sumarse a los nuevos integrantes son: Aarón Mercury, Aleida Núñez, Aristeo Cázares, Caeli, Dhasia Wezka, Jorge “El Burro” Van Rankin, Julio César Chávez y Daniela Luján, entre otros.

Ninguno de estos participantes han sido confirmados oficialmente por Televisa y se ha reportado que muchos de los famosos nacionales estarían temerosos de sumarse al proyecto al ver las fuertes repercusiones negativas que podría tener en su carrera como le pasó a Mariana Echeverría.