Días de las madres: Famosos peleados con sus mamás este 10 de mayo ¿no lo celebran?

¡El Día de las Madres está aquí! Mientras muchos celebran con flores y abrazos, algunos famosos mexicanos enfrentan relaciones complicadas con sus madres. Desde disputas públicas hasta tensiones familiares.

Desde Alejandra Guzmán y Frida Sofía hasta Gala Montes y Crista Montes, estas relaciones nos recuerdan que la fama ¡no garantiza armonía familiar!

Ve: ¿Frida Sofía celebrará el 10 de mayo con Alejandra Guzmán?

¿Qué sucedió entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía?

La relación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía ha sido una de las más mediáticas y dolorosas del espectáculo mexicano. El distanciamiento comenzó a hacerse evidente en 2018, cuando Frida lanzó fuertes críticas hacia su prima Michelle Salas y otros miembros de la familia Pinal. Sin embargo, el conflicto escaló cuando Frida acusó a su madre de haber tenido una relación con su exnovio, el modelo Christian Estrada. “No es la primera vez que se mete con un ex”, declaró Frida, lo que desató una ola de reacciones en redes y medios.

La situación se agravó aún más cuando Frida denunció públicamente a su abuelo, Enrique Guzmán, por abuso y acusó a Alejandra de no haberla protegido. Desde entonces, madre e hija han mantenido una relación completamente rota. En redes sociales, Frida ha sido contundente: “No hablo con ella desde el año pasado. Y esto no fue así siempre”. Aunque muchos esperaban un posible reencuentro tras la muerte de Silvia Pinal, la matriarca de la familia, este nunca ocurrió. Frida no asistió al funeral y a seis meses del deceso de la actriz se desconoce si Alejandra y Frida ya se han visto.

La posibilidad de que exista una reconciliación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía ha sido un tema de conversación en los medios, / Instagram: @laguzmanmx



Mira: Marysol Sosa sigue distanciada de su mamá, Anel Noreña, por José Joel: “Se siente traicionada por su hermano”

¿Cuál es la disputa entre Marysol Sosa y Anel Noreña?

El conflicto entre Marysol Sosa, hija del fallecido cantante José José, y su madre Anel Noreña, comenzó en 2021 y se ha mantenido con altibajos. Uno de los principales puntos de tensión fue el uso del título “Príncipe de la Canción”, que Anel, como albacea, prohibió a su hija utilizar sin su consentimiento. Marysol consideró esto injusto, ya que se trataba de su padre y parte de su legado artístico.

Además, Anel acusó al esposo de Marysol, Xavier Orozco, de haberla agredido verbalmente durante una discusión familiar. En respuesta, Marysol negó los hechos y se distanció aún más. Sin embargo, en 2023, Anel expresó su deseo de reconciliación:

“No sé si amanezco mañana. Le pedí una tregua a mi hija”. Anel Noreña

Marysol Sosa posando a la cámara sonriente / En un circulo más pequeño Anel Noreña sacando la lengua / Facebook: Marysol Sosa y Anel Noreña

Mira:Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa con desgarrador mensaje previo al Día de las madres

¿Imelda Garza Tuñón peleó con su madre Imelda Tuñón?

Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, sorprendió al público en 2023 al salir en defensa de su suegra, Maribel Guardia, luego de que su propia madre hiciera comentarios ofensivos hacia la actriz. Todo comenzó cuando la madre de Imelda criticó duramente a Maribel por vestirse como Catrina durante el Día de Muertos, incluso sugiriendo que “se fuera con su hijo al más allá”. Ante estos ataques, Imelda respondió públicamente a través de TikTok, dejando claro que no compartía la opinión de su madre y que ya le había expresado su molestia por esos comentarios.

En su mensaje, Imelda fue contundente al afirmar que no tiene una buena relación con su madre y que no vive con ella. “Yo no la controlo ni vivo con ella, le expresé mi enojo hacia ella, pero la verdad es que no nos llevamos bien”, escribió en respuesta a una seguidora que le pidió ponerle un alto a su mamá.

Hasta ahora, no hay señales públicas de una reconciliación entre madre e hija. Imelda ha sido clara en que su vínculo con su madre está fracturado y no ha habido declaraciones recientes que indiquen que hayan retomado el contacto o mejorado su relación.

Este episodio ocurrió antes de que estallara el conflicto legal entre Imelda y Maribel, cuando esta última demandó a la joven con el afán de defender la integridad de su nieto. Tras la muerte del cantante, surgieron tensiones sobre la crianza del menor, lo que llevó a una disputa. Durante ese proceso, se llegó a emitir una orden que limitaba el contacto de Maribel con su nieto, lo que generó especulaciones sobre una ruptura definitiva entre ambas mujeres. Sin embargo, con el paso del tiempo, ambas han mostrado señales de querer mantener una relación cordial por el bienestar del niño.

Imelda Tuñón reacciona al comunicado de Maribel Guardia / Redes sociales

Lee: Mamá de Poncho de Nigris no asistió a los XV de su nieta, ¿no fue invitada al festejo?

¿Qué pasó entre Poncho De Nigris y su madre Leticia Guajardo?

Poncho De Nigris, influencer y exparticipante de La casa de los famosos México, ha sido muy abierto sobre su decisión de cortar relación con su madre, Leticia Guajardo. El conflicto se hizo público tras una serie de desacuerdos familiares, incluyendo la organización de la fiesta de XV años de su hija. Poncho declaró:

“Yo me voy a alejar de mi mamá por mi salud emocional. La gente no entiende que hay mamás o papás que son malas personas. Yo no tengo una mamá normal, es problemática, es dañina”. Poncho de Nigris

Además del conflicto con su madre, Poncho también ha enfrentado tensiones con su esposa, Marcela Mistral, y su madre ¡hasta audios virales hay en TikTok! En estos, Leticia culpa a ‘La musa’ de apartar a Poncho de su familia, lo que ha complicado aún más el ambiente familiar. A pesar de todo, Poncho ha dicho que seguirá apoyando económicamente a su padre, pero que no desea volver a ver a su madre. “Si me muero o se muere en el proceso, ni modo”, expresó con contundencia.

X

Por si te lo perdiste: ¿Gala Montes perdonará a su madre por la entrevista con Adrián Marcelo? Ella dice: “Me rompió el corazón”

¿Por qué Gala Montes y su madre Crista están distanciadas?

La actriz y cantante Gala Montes ha vivido un distanciamiento profundo con su madre, Crista Montes, desde hace más de un año. Todo se fracturó cuando Crista dejó de ser su representante artística y lo contó a TVNotas. Posteriormente, Gala confirmó la ruptura profesional y personal en redes. Finalmente la relación se fracturó más cuando Crista dio una entrevista a Adrián Marcelo, detractor número 1 de Gala. La conversación terminó por evidenciar el conflicto ante el público. Gala expresó su decepción públicamente:

“Me rompió el corazón, pero ya lo ha hecho muchas veces y lo hace constantemente. No puedo entender que tu mamá haga algo así”. Gala Montes

Crista, por su parte, aseguró que el distanciamiento se debió a un episodio de violencia en casa, donde sus dos hijas la habrían golpeado. Incluso afirmó que Gala y su hermana habrían planeado un ataque en su contra, algo que Gala negó rotundamente. Además, Crista declaró que dejará fuera de su testamento a sus hijas y nieta, argumentando que los padres deben gastar su dinero en vida:

“Si llego a tener dinero no lo dejo, me lo gasto todo”. Crista Montes