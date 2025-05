Mamá de Poncho de Nigris no asistió a los XV de su nieta, ¿no fue invitada al festejo?

Hace algunos días, la hija mayor de Poncho de Nigris celebró su tan ansiada fiesta de XV años. Su madre, Lucy Garca, aprovechó las redes sociales para compartir algunas fotografías del emotivo festejo.

Acompañado de su publicación, escribió un mensaje expresando el gran amor que siente por la joven, así como también escribió algo que, para muchos, fue una especie de indirecta para el exintegrante de ‘La casa de los famosos México’, quien estaba en desacuerdo con realizar el festejo y no asistió.

“Mi deseo más grande para ti es que seas siempre muy feliz, que estés muy segura de lo increíble que eres. Mamá siempre estará aquí contigo para ayudarte a alcanzar tus sueños. ¡Te amo! ¡Feliz Cumpleaños mi princesa!”, manifestó.

Poncho de Nigris / Instagram: @ponchodenigris / @benitocastro_oficial

¿Por qué Poncho de Nigris no asistió a la fiesta de XV años de su hija?

En su momento, Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, ventiló que el actor no quería hacerle una fiesta de XV años a su hija. La señora, a modo de broma, tachó a su hijo de ser un “codo”.

Ante esto, el mismo Poncho explicó que no quería involucrarse con la familia de su exesposa. Si bien no ha hecho más declaraciones sobre este asunto, sí dejó ver su molestia por la indiscreción de su madre y por ello decidió distanciarse de ella.

“Yo no tengo una mamá normal, es problemática, es dañina. Esto fue la gota que derramó el vaso. Todo lo que pasó por el XV de (mi hija) fue porque ella lo causó junto con la mamá de (mi hija). Ya no quiero ver a mi mamá y si me muero o se muere en el proceso, ni modo”, resaltó.

Poncho de Nigris / YT / TikTok

¿Por qué la mamá de Poncho de Nigris no asistió a los XV años de su nieta?

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Leticia Guajardo narró que sí había sido invitada al festejo de su nieta, pero no pudo asistir. La mamá de Poncho explicó que sus problemas de salud le impidieron estar presente.

Leticia Guajardo “No fui porque me enferme de colitis. Estaba bien mala. Sí (me invitaron)”

También detalló que el evento fue “pequeño” y solo contó con la presencia de las amigas más cercanas de la cumpleañera, así como con parte de la familia De Nigris.

“Fue pequeña. De repente me dio tanto estrés de que ya no puedo hablar nada y salgo en todos lados. Ya no puedo comentar nada. Me ponen en todas partes, puras cosas negativas. Ella (mi nieta) me invitó”, señaló.

¿Cuál es el estado actual de salud de la mamá de Poncho de Nigris?

Doña Leticia hizo hincapié en que su salud no ha sido la mejor en los últimos días. Incluso, mencionó que ha ido a hacerse chequeos médicos.

“Estuve enferma. Ahorita, voy más al rato al doctor porque ando muy malo. Es muy molesta la colitis. No sé por qué me empezó a dar. Tanto coraje que hago”, manifestó.

Para finalizar, admitió estar esperanzada a que próximamente pueda reconciliarse con Poncho y poder celebrar el Día de las madres con él: “De todo se enoja. Sinceramente, ya me dio estrés de tanta cosa. Ya no puedo más, porque salgo en todos lados. Es una locura. Ya no hago caso”, concluyó.

