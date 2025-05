¿Gala Montes perdonará a su madre por la entrevista con Adrián Marcelo? Ella dice: “Me rompió el corazón”

La relación entre Gala Montes y su madre, Crista Montes, se ha visto fracturada en los últimos años. No obstante, todo empeoró tras la entrevista que esta última le concedió a Adrián Marcelo por una gran suma de dinero.

Y es que el regiomontano y la actriz han estado en una guerra de declaraciones desde su estancia en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, estrenada en 2024. Él la acusa de ser una “falsa feminista” e “hipócrita”, mientras que ella lo tacha de ser “misógino”.

Después de que, en el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), Gala recordara sus conflictos con él en el reality y reafirmara que es “un peligro”, Marcelo contactó a Crista para entrevistarla en su canal de YouTube, a cambio 300 mil pesos.

En TVNotas, te contamos que la mamá de la actriz quería más dinero, pues consideraba que sus declaraciones eran valiosas. Por otra parte, el propio Adrián reconoció que, tras una intensa negociación, le terminó dando un millón de pesos. Pese a lo dicho por el influencer, la cantidad aún no ha quedado clara, pues la propia Crista lo desmintió en su momento, sin revelar cuánto le pagaron en realidad.

Mamá de Gala Montes graba entrevista con Adrián Marcelo

¿Qué dijo Gala Montes sobre la entrevista entre su mamá, Crista Montes, y Adrián Marcelo?

En una reciente entrevista para el programa de radio de Yordi Rosado, Gala Montes admitió que sintió “mucho dolor y tristeza” al saber que su madre accedió a conversar con Adrián Marcelo.

Pese a que no tenían comunicación desde que entró a ‘La casa de los famosos México’, no la creía capaz de traicionarla de esa manera y menos sabiendo que Adrián solo la buscó para desquitarse por el rencor que le tiene.

Gala Montes "(Todo lo que dije) Obviamente, hizo enojar mucho a este hombre. Estaba en Europa. Me fui de viaje y me habló (la periodista) Ana María Alvarado: '¿Qué opinas que se van a ver para este tema?’ Me rompió el corazón, pero ya lo ha hecho muchas veces. Lo hace constantemente. No puedo entender que tu mamá haga algo así, pero es su decisión y tendrá sus consecuencias”

¿Gala Montes perdonará a su madre por la entrevista con Adrián Marcelo?

La también cantante contó que sí vio algunas partes de la entrevista de su mamá con Adrián Marcelo y pudo concluir que ni siquiera “estudió bien” lo que iba a decir, ya que “se contradecía” a cada momento.

“Si ella estudia lo que dice y es inteligente, puede destruirme. Si se preparara y tergiversara la historia, daría herramientas a la gente para que se fuera en contra mía. Pero como ni siquiera estudió lo que iba a decir ni lo pensó, fue muy incongruente con cada uno de los argumentos que tenía”, indicó.

Considera que la conversación “no tuvo gran efecto” en la gente, por ello, no le dio mucha importancia y optó por no reaccionar cuando se publicó, es decir, el pasado 23 de marzo: “Estaban esperando que saliera a contestar y yo no dije nada”, puntualizó.

Para finalizar, dejó ver que no planea reconciliarse o, al menos, establecer contacto con su madre, ya que indicó que, en estos momentos, solo le interesa enfocarse en su carrera artística.

“Yo sigo con mi vida, sigo con mi trabajo. No voy a dejar que aunque me esté poniendo el pie, esto me detenga”, concluyó.

Gala Montes

¿Por qué Gala Montes y su mamá están peleadas?

Todo comenzó cuando, en 2024, Crista Montes ventiló que Gala Montes no solo la corrió como mánager, también que la había dejado en la calle, pese a ser una sobreviviente del cáncer. En entrevista para TVNotas, Crista sostuvo que su hija estaba siendo malaconsejada por psicólogos y gente externa.

En respuesta a esto, la cantante declaró que su madre solo quería “vivir de sus costillas”. Incluso, la acusó de haberla violentado de forma física y psicológica. Esto ha sido negado por Crista, quien, en múltiples ocasiones, ha dicho que sus hijas son quienes la han maltratado.

Aunque la mamá de la actriz se dijo dispuesta a reconciliarse con su hija en su comento, con el tiempo las cosas cambiaron y ahora la señora dice que no quiere saber nada de Gala o su hermana, Beba.

