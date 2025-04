Crista Montes se somete a nuevo arreglito estético ¡el mismo que Lindsay Lohan! Así luce la mamá Gala Montes

Luego de protagonizar una polémica entrevista con Adrián Marcelo, el detractor número uno de su hija Gala Montes y verse envuelta en dimes y diretes con Joanna Vega-Biestro, Crista Montes ha sorprendido a sus seguidores al someterse a un innovador tratamiento estético que está revolucionando el mundo de la belleza. Se trata de los estimuladores cutáneos, un procedimiento que ha ganado popularidad entre celebridades como Lindsay Lohan. Este tratamiento ofrece una alternativa más natural para rejuvenecer la piel sin paralizar las expresiones faciales.

TVNotas habló con el doctor Gama Román que ayudó a Crista Montes, a recuperar años y reveló que el procedimiento consiste en la estimulación de fibroblastos, lo que promueve la producción de colágeno y elastina. Con el paso de los años, estos componentes esenciales de la piel disminuyen, provocando flacidez y arrugas. Este tratamiento es ideal para personas de 30 a 70 años y se aplica de una a dos veces al año mediante una microcánula, lo que lo hace mínimamente invasivo, sin necesidad de cortes ni suturas.

¿Cuáles son los beneficios de los estimuladores cutáneos?

El doctor Gama asegura que los estimuladores cutáneos han cobrado fuerza en la industria de la belleza debido a sus efectos naturales y duraderos. A diferencia del botox, que “muchas veces desagrada el resultado, ya que en lugar de suavizar, paraliza en algunos rostros las expresiones”. Además, ayudan a reducir “las líneas de marioneta y los surcos nasogenianos que es alrededor de la boca”, que suelen acentuarse con el envejecimiento.

Uno de los grandes beneficios de este procedimiento es que permite evitar cirugías más invasivas, como el lifting facial. Según el Dr. Gama Román, “el abanico de aplicación forma cordones de colágeno que otorgan firmeza a la piel”. En el caso de Crista, también se aplicó en el cuello, área en la que el envejecimiento suele ser más notorio.

¿Cuáles son los cuidados posteriores al tratamiento de la mamá de Gala Montes?

A pesar de ser un procedimiento no invasivo, hay ciertos cuidados que se deben seguir para obtener los mejores resultados. Entre las principales recomendaciones se encuentran:



Evitar la exposición directa al sol.

No fumar ni consumir café durante los primeros días, ya que esto puede aumentar el riesgo de hematomas.

Aplicar protector solar cada tres horas.

Usar hielo en caso de inflamación leve.

Evitar el maquillaje solo durante las primeras horas, después se puede aplicar sin inconvenientes.

El pequeño orificio que deja la microcánula sana en pocos días y no requiere suturas. A los 30 días se pueden ver los resultados definitivos, ideales para quienes desean lucir una piel rejuvenecida antes de un evento especial.

¡Así se ve Crista Montes tras sus arreglitos estéticos!: ¿le dolió?

Crista Montes confesó que siempre está dispuesta a probar cualquier tratamiento que ayude a rejuvenecer su piel. Aseguró que, aunque algunos de estos procedimientos pueden ser dolorosos, para ella el dolor no representa ningún problema. De hecho, mencionó que el dolor no le hizo ni cosquillas.

“Se siente padre, no duele y, bueno, me va a rejuvenecer. El doctor Gamma me invitó y me parece muy bien porque, en efecto, ando pensando en hacerme otra cirugía y me propuso lo de los estimuladores de colágeno.” Crista Montes

La madre de Gala Montes aseguro que si esta técnica le ahorraría la cirugía sin problema lo tomaría: “Todo lo que se trate de rejuvenecer, yo me lo pongo”, aseguró la influencer. Aunque tenía en mente someterse a una cirugía, decidió probar primero este tratamiento para evaluar sus efectos.

¿Tiene miedo Crista Montes a envejecer?

Finalmente Montes aseguró que no le teme a envejecer, pero reconoce que, si hoy en día existen estos tratamientos, ¡no piensa desaprovecharlos! Sin embargo, exhorta a que primero exista una valoración, pues hay muchas mujeres que se los hacen muy jóvenes.

“Tampoco (tiene miedo a envejecer), pero yo creo que las cirugías plásticas sí están para mejorarte y a cierta edad. A cierta edad, no a las chavitas, pues están para hacerte una que otra ¡no a los 25!. Mucha gente, a veces lo hacen muy jóvenes, a veces muy grandes. De pronto, yo creo que es para corregirte un poquito si ya estás vieja o si te amerita una que otra. No, no, 85, no, o sea, no se trata de desfigurar”, concluyó Crista. ¿Será que invirtió el dinero que le pagó Adrian Marcelo por la entrevista?