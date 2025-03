¿Quién es el papá de Gala Montes y por qué no es cercano a ella?

El reciente encuentro entre Crista Montes y Adrián Marcelo donde la mamá de Gala Montes habló de su vida y el distanciamiento del padre de sus hijas revivió la polémica sobre el señor Juan Fernández.

A lo largo de los años, la artista ha compartido abiertamente cómo su infancia y la ausencia de su padre influyeron en su vida.

El distanciamiento de Gala Montes con su padre

Desde temprana edad, Gala Montes experimentó el abandono de su padre, Juan Fernández. En una entrevista con Matilde Obregón, la actriz expresó el dolor que sintió por su ausencia:

“Mi papá me abandonó. Sí me conoció. No está padre arrepentirse ahora que su hija es famosa. Creen que es un tema que todavía me duele. Obviamente, uno tiene ciertos patrones, pero lo he sabido trabajar muy bien”.

Gala Montes y su papá no llevan una relación cercana / Instagram

A pesar de esto, la actriz afirmó que ha logrado superar ese episodio y aunque se han acercado, no se sabe cuál es la actual relación entre ellos.

“Con todo y todo lo perdono. Sí me ha buscado, pero no he querido verlo porque lo que sea que necesite no me lo dio en su momento, ya lo tengo, y ahorita ya no necesito cariño, lo he sabido llenar yo bien”.

Gala Montes: El intento de reencuentro con su padre y el distanciamiento con su madre

Antes de ingresar a La casa de los famosos México, Gala tuvo un breve reencuentro con su padre, que fue documentado en redes sociales. Sin embargo, el intento de reconstrucción del vínculo no logró sanar las heridas del pasado y la relación no sería tan cercana al parecer.

Los problemas familiares de Gala Montes no solo sin con su padre. Su madre, Crista Montes, ha hablado públicamente sobre la difícil relación que mantiene con su hija y lo hizo en TVNotas cuando nos confesó que la famosa la corrió como su manager y no le dejó dinero que ganaron juntas.

El presente de Gala Montes en medio de la polémica

A pesar de los intentos de reconciliación, la relación entre Gala, Beba, su hermana, y sus padres sigue siendo tensa. Su padre, aunque intentó acercarse nuevamente, al parecer no ha logrado recuperar el vínculo con la actriz y su madre solo ha empeorado su relación al acceder a hacer entrevistas con sujetos como Adrián Marcelo quien es conocido por molestarla en LCDLFMX.

Mientras tanto, Gala Montes ha optado por seguir adelante con su carrera en la actuación y la música, enfocándose en su crecimiento profesional y bienestar emocional junto a su hermana y su sobrina, a pesar de que esto tampoco ha ido bien porque hizo enojar a sus fans quienes la acusaron de lucrar con el movimiento LGBT al hacer creer que podría estar en un romance con Karime de LCDLFMX pero en realidad la cantante siempre tuvo novio.

