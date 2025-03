Adrián Marcelo defiende su entrevista con Crista Montes y tacha de “mediocres” a sus detractores

Crista Montes, mamá de Gala Montes, ha estado en el ojo del huracán desde su entrevista con Adrián Marcelo. Las polémicas declaraciones que dio en contra de sus hijas, Gala y Beba, han obtenido reacciones divididas en redes sociales.

Si bien algunos se han solidarizado con la señora, otros no han creído en su testimonio y consideran que solo busca perjudicar a sus hijas. Y es que, durante la plática, Crista aseguró haber sido violentada por la actriz y su hermana.

A raíz de todas las críticas que ha recibido por este asunto, la mamá de la intérprete de ‘Tacara’ lanzó un comunicado en el que sostiene sus acusaciones. También explica que aceptó entrevistarse con el regiomontano a cambio de una fuerte suma de dinero para subsistir, pues sus hijas no se preocupan por ella, a pesar de que es una sobreviviente del cáncer.

Crista Montes

“El aceptar esa oportunidad de un negocio debido a una necesidad o apuro económico no tiene nada que ver con lo que ya ha venido pasando por más de un año con ellas. Decir la verdad no es hablar mal de una persona, contar tu versión no es hablar mal de una persona, y haber omitido detalles tiempo atrás no significa que todo fue planificado ahora”.