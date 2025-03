Crista Montes se defiende tras entrevista con Adrián Marcelo: “Decir la verdad no es hablar mal”

Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, ha emitido un comunicado con el fin de aclarar los malentendidos surgidos a raíz de su reciente entrevista con el conductor Adrián Marcelo. En su mensaje, se dirige con respeto a la opinión pública y a los medios de comunicación que han interpretado y juzgado sus palabras de diversas maneras.

Montes asegura que nunca se ha victimizado ni se ha presentado como una madre modelo, sino como una madre que, como muchas otras, enfrentó dificultades económicas en su vida.

“Yo jamás me victimicé o exclamé que haya sido una madre modelo, simplemente fui una madre (como muchas) que no tuvieron la fortuna de contar con los recursos necesarios para llevar una vida más tranquila y desahogada”, declaró en su comunicado.

Sin embargo, rechaza los calificativos despectivos con los que ha sido señalada. Reconoce la fractura en la relación con sus hijas, pero aclara que su participación en la mencionada entrevista respondió a una necesidad económica y no tiene relación con los conflictos previos con Gala.

“El aceptar esa oportunidad de un negocio debido a una necesidad o apuro económico no tiene nada que ver con lo que ya ha venido pasando por más de un año con ellas”.

Crista Montes y Adrián Marcelo en entrevista / YT: UPC Adrián Marcelo / IG: @galamontes

Mamá de Gala responde ataques en redes traas entrevista con Adrián Marcelo

En su mensaje, Crista Montes expresa su molestia por las críticas recibidas por haber dialogado con alguien considerado el “agresor” de su hija, señalando que los insultos fueron de ambas partes.

“Decir la verdad no es hablar mal de una persona, contar tu versión no es hablar mal de una persona, y haber omitido detalles tiempo atrás no significa que todo fue planificado ahora”, subrayó.

Asimismo, defiende su derecho a contar su versión de los hechos sin que esto implique hablar mal de nadie. Afirma que ha recibido constantes agresiones y amenazas desde hace más de un año y que su hija ha realizado señalamientos en su contra en varios espacios mediáticos.

“Los invito a que reaccionen a las agresiones que ha estado realizando desde su salida del reality contra sus compañeras, y observen el comportamiento de su fandom; quien tumbó mi cuenta de TikTok, y se la llevan mandándome mensajes para maldecirme y deseando mi muerte”. Crista Montes

Montes también cuestiona el apoyo que Gala ha brindado a ciertas personas que han emitido comentarios negativos sobre ella.

En cuanto a las críticas sobre su desempeño como madre, Crista Montes asegura que la “guerra de calumnias y acusaciones” fue iniciada por su propia hija y que las agresiones hacia ella han sido constantes.

“Respeto si me consideran una mala madre, pero les recuerdo que quien comenzó esta guerra de calumnias y acusaciones con la intención de adoptar el rol de ‘víctima’, fue mi propia hija”, afirmó.

Crista Montes y Adrián Marcelo en entrevista / YT: UPC Adrián Marcelo / IG: @galamontes

Crista no quiso denunciar a sus hijas, Gala y Beba Montes

Afirma que nunca ha denunciado a sus hijas a pesar de haber sido víctima de agresiones físicas y verbales porque siguen siendo sus hijas. Pregunta por qué Gala tampoco ha presentado denuncias formales si las acusaciones contra ella fueran ciertas. "¿Por qué no denunció ella? No es muy difícil concluir por qué no lo hizo”, cuestionó.

Crista Montes reaccionó al primer Lunario de su hija, Gala Montes / Instagram

Mamá de Gala Montes responde a Joanna Vega-Biestro

Montes también responde a varias personalidades del medio que han opinado sobre su situación. Se dirige a Johana para aclarar que nunca le deseó la muerte y que sus palabras fueron malinterpretadas. “Joanna, nunca te deseé la muerte y reconozco que el video se mal interpretó y jamás debí mencionar a una persona que ya no está entre nosotros”, explicó.

Mamá de Gala Montes pide perdón a Shanik tras llamarla venenosa

Pide disculpas a Shanik por una reacción apresurada y agradece su apoyo a la libertad de expresión y el derecho de replica.

“Shanik, no había visto que apoyaste el derecho a réplica y te ofrezco una disculpa si mi reacción fue apresurada y sin procesarla. Agradezco, que estés a favor de conocer los dos lados de la historia; en esta historia, falta mucho por contar”.

Crista Montes responde a Mich Rubalcava y Poncho de Nigris

Cuestiona las declaraciones de Mich Rubalcava y Poncho de Nigris y acusa al periodista de denigrarla, mientras que pide a Poncho no meterse con ella

“Mich Rubalcava, no entiendo porque tanta agresión de tu parte y esa forma tan radical de denigrarme como mujer y madre. No eres imparcial, y espero que todo lo que aseguras puedas probarlo”.

“Poncho, jamás me he metido contigo y hasta me agradabas. No estás en posición de criticar la relación de madre e hija cuando tu madre quiere alzar la voz, también. ¿Por qué será? Lo único que te pido es que no vuelvas a meterte conmigo porque yo no recordaba tu existencia, y no me interesa”.

Crista Montes responde con fuerte mensaje a Poncho de Nigris

Crista Montes exige pruebas a Javier Ceriani tras decir que es ludópata

También desafía las afirmaciones de Vanessa Bauche sobre retención de ingresos y responde a Javier Ceriani sobre las acusaciones de ludopatía y alcoholismo, exigiendo pruebas.

“Si soy adicta al juego me gustaría que muestres las pruebas. En todo caso, asistir a un casino no es lo mismo que ser una persona con ludopatía”. Crista Montes

Crista denuncia cancelación de su cuenta de TikTok

Finalmente, Montes enfatiza que los padres deben amar y respetar a sus hijos, pero que también los hijos deben hacer lo mismo. Rechaza la idea de que su hija haya crecido en un entorno de violencia, recordó que su propia hija reveló que su mamá llegó a ser su persona favorita.

Afirma que ha perdido una fuente de ingreso debido a la cancelación de su cuenta de TikTok por fans de Gala Montes y espera que cuando toda la verdad salga a la luz, la opinión pública sea más imparcial.

“No solo el hambre es ‘canija’, el necesario chequeo médico y monitoreo para asegurar que el cáncer no vuelva, también lo es”, concluyó Montes.

