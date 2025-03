Adrián Marcelo ya contactó a la mamá de Poncho de Nigris para entrevistarla ¿Cuánto le ofreció?

Tras el éxito obtenido por la entrevista que le realizó a Crista Montes, mamá de Gala Montes, Adrián Marcelo buscó a Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris, y, al igual que Crista, le ofreció una fuerte cantidad para conversar con ella en su canal.

Recordemos que, en su momento, el influencer dejó ver la posibilidad de entrevista a Leticia, quien, en respuesta, se mostró muy dispuesta a hacerlo. Incluso, dijo estar muy emocionada por la respuesta que obtendría en redes sociales.

“Ya nada más estoy esperando que me llegue una entrevista como la de Adrián Marcelo para que me dé la nota. ¡Qué barbaridad, qué emoción! Ahorita todo mundo gritando: ‘Doña Leti, doña Leti, estamos con usted’”, dijo durante una transmisión en vivo.

Te podría interesar: ¿Mamá de Gala Montes mintió en entrevista con Adrián Marcelo? Revelan lo que habría dicho detrás de cámaras

Por supuesto, la reacción de Poncho de Nigris ante el asunto no se hizo esperar. A través de X (antes Twitter), señaló estar en desacuerdo con que su mamá sea entrevistada por Adrián, a quien le lanzó una fuerte advertencia, en caso de que insistiera en hacerlo.

Poncho de Nigris

“Eso no se le hace a un hijo. Espero que conmigo no le juegue a esas ma… Conmigo se te aparece el diablo. Ni se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño. Y me conoces bien y ahí rebasas la delgada línea. Sobre aviso, no hay engaño”