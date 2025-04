Ricardo Peralta se burla de Gala Montes tras entrevista de su mamá con Adrián Marcelo; lo tunden en redes

Ricardo Peralta vuelve a estar en controversia. Tras haber superado la polémica que provocó su participación en ‘La casa de los famosos México’, el influencer ahora es blanco de críticas por burlarse de Gala Montes y la escandalosa entrevista que dio su madre, Crista Montes, para el canal de YouTube de Adrián Marcelo.

Recordemos que, días antes, el creador de contenido ya había hablado de este tema. No obstante, en aquel entonces dijo que, pese a entender los motivos de Crista para aceptar la entrevista con el regiomontano, nadie puede juzgar a ninguna de las partes.

Ese comentario fue muy aplaudido en su momento, por lo que su reciente “chiste” sobre todo el asunto sorprendió a todos y provocó que muchos tacharan al también actor de “hipócrita”, asegurando que su comportamiento en ‘LCDLFMX’ no fue parte de un “personaje”, algo que él sostuvo tras salir del concurso.

¿Qué dijo Ricardo Peralta sobre Gala Montes?

En el más reciente video para su canal de YouTube, Ricardo Peralta habló sobre una persona que le caía mal. Durante su plática, afirmó, a modo de broma, que sería capaz de agarrar a este individuo y golpearlo, al igual que lo hicieron “las hermanas Montes” con su mamá.

Esto, haciendo referencia a la declaración que dio Crista en la que aseguró que Gala la violentó mientras su otra hija, Beba, la sostenía para evitar que se defendiera.

Ricardo Peralta “Si no fue antes, como las hermanas Montes, yo la agarro y tú le metes (unos golpes)”

Aunque después aclaró que todo era una “broma”, sus palabras causaron mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos lo defendieron, muchos lo criticaron fuertemente y sostuvieron que su “chiste” solo prueba que su “cambio” tras ‘LCDLFMX’ nunca fue real.

Estos son algunos comentarios que se pueden leer en internet:

“Todo fue una broma”,

“Es un tema sensible para Gala y él haciendo chistes. Se ve que nunca cambió”,

“Qué feo que se aproveche de esta situación para tener relevancia”,

“Sigue siendo la misma piltrafa de persona, pero sí le encanta hacer el ridículo llorando y lucrando con la depresión”,

“Ay ya, todo fue un chiste”,

“Por eso eres de los más odiados de México”.

¿Qué dijo Ricardo Peralta ante las críticas?

El influencer no ha dado una respuesta directa ante esta polémica. No obstante, volvió a hacer uso de su cuenta de X (antes Twitter) para publicar un par de mensajes, los cuales, para muchos, fueron una forma de hacerle frente a esta situación.

El primer post decía: “Ay, ay, ay, ay”. En tanto que el segundo expresa: “Oh how I’ve missed this (Oh, cuanto he extrañado esto)”.

Hasta el momento, Gala Montes no se ha pronunciado ante la burla de Ricardo Peralta y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para promocionar su próxima gira.

¿Qué pasó con Ricardo Peralta tras salir de ‘La casa de los famosos México’?

Si bien, Ricardo Peralta entró a ‘La casa de los famosos México’ como uno de los favoritos para ganar, salió del show en medio de críticas por sus comentarios que, para muchos, fueron “misóginos” y “violentos”.

En su momento, el influencer se disculpó y sugirió que el juego lo había forzado a comportarse de esa manera. Pese a esto, siguió siendo blanco de señalamientos y todo llegó a un punto crítico cuando fue abucheado durante la premier de ‘Wicked’ en México.

Tras este hecho, se alejó por un tiempo de las redes sociales, no sin antes lanzar una especie de comunicado diciendo que lo sucedido afectó su salud emocional.

Cabe destacar que César Doroteo, amigo y colega de Ricardo, declaró para TVNotas que el influencer buscó ayuda psicológica para superar todo el dolor que le habían causado toda esta situación.

