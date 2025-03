Ricardo Peralta defiende a Crista Montes de las críticas por entrevista con Adrián Marcelo: “La entiendo”

Tras dejar atrás la polémica que causó participación de Ricardo Peralta en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, el influencer vuelve a dar de qué hablar con su contundente opinión sobre la entrevista que Crista Montes, mamá de Gala Montes, le concedió a Adrián Marcelo.

Si bien la conversación ha generado mucho éxito en YouTube, no ha sido inmune de controversia. Si bien algunos se han solidarizado ante las fuertes declaraciones de la señora, muchos la han criticado por “hablar mal” de sus hijas frente al “enemigo” de Gala.

A raíz de todos los señalamientos negativos, Crista subió un comunicado explicando que había aceptado la entrevista para ganar algo de dinero, pues tanto Beba como Gala la dejaron a su suerte, sin importarles que sea una sobreviviente del cáncer.

En el más reciente capítulo de su canal de YouTube, Ricardo Peralta manifestó que Gala Montes y su mamá deberían buscar la manera de solucionar sus diferencias, argumentando que los conflictos no solucionan nada.

Asimismo, defendió a Crista y afirmó comprender la razones por las que decidió entrevistarse con Adrián Marcelo, a cambio de un millón de pesos.

Ricardo Peralta

“(Si) me pasa algo así, trataría de solucionar, arreglar, de entender, de terapia y todo eso. Por otro lado, entiendo a la señora, porque la señora lo dijo muchas veces en esta entrevista. Dice: ‘Si mis hijas no me quieren ver, no me hablan desde hace un año y tengo deudas y mi único trabajo era ser mánager de esta chica (Gala). Entonces, yo tengo que ver por mí”