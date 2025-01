Ricardo Peralta recibe el auto que ganó en La casa de los famosos México

Ricardo Peralta, conocido creador de contenido y participante destacado de La casa de los famosos México, ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Tras su paso por el reality, fue objeto de críticas y memes debido a algunos comentarios que hizo durante y después del programa. A pesar de ello, su experiencia no fue del todo negativa, ya que obtuvo un premio que ahora se materializa: un lujoso automóvil.

En su cuenta de Instagram, Ricardo compartió con sus seguidores la alegría de haber recibido el auto que ganó durante el reality.

“Hoy me entregaron el gran premio de La casa de los famosos México y Dodge México Attitude está espectacular… Mil gracias Paulet y a todos. No saben la maravilla y lo impresionado que me dejó", expresó emocionado.

Ricardo Peralta / FB: Ricardo Peralta

El reto que le otorgó el gran premio a Ricardo Peralta

El auto que ahora forma parte de la vida de Ricardo fue el resultado de su desempeño en un desafío llamado Claxoneando. Este reto, que destacó por su dinamismo y tensión, requirió rapidez, estrategia y un poco de suerte.

La primera parte de Claxoneando consistía en que los participantes debían ingresar al vehículo con un artículo específico que aparecía en una pantalla al sonar el claxon. Sin embargo, en la final, la mecánica cambió radicalmente. En esta etapa, se escondieron pequeñas guitarras en diferentes partes de la casa, cada una con un número que determinaba el orden en el que los participantes intentarían encender el auto.

El primero en encontrar una guitarra fue Agustín, seguido de Ricardo, Potro y Karime. Aunque Potro decidió ser el primer participante en probar suerte con la llave, no logró encender el auto. Ricardo fue el segundo en intentar, y logró encenderlo. Así se coronó como el ganador del automóvil.

Ricardo se ganó un auto en La casa de los famosos México / Instagram

Ricardo Peralta ya tiene el auto que ganó en LCDLFMX

Casi cuatro meses después de la final de La casa de los famosos México, Ricardo recibió su premio. A través de una publicación en redes sociales, mostró su felicidad junto a su nuevo auto. Este premio no solo representa un logro material, sino también un recordatorio de su paso por uno de los reality shows más comentados del año.

Ricardo ha hecho intentos para que las críticas del público cesen, luego de su polémico paso por el reality y el abucheo que siguió en la premier de la película Wicked. Incluso gente cercana a él ha dicho que lidia con problemas de salud mental por esa situación.

¿Será este premio el nuevo inicio que tanto añora?

