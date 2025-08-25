Gala Montes revela que su familia y ella han recibido amenazas “Es muy fuerte cuando se meten con tu familia”

En una reciente entrevista, la actriz Gala Montes, conocida por su participación en La casa de los famosos México 2024, rompió el silencio sobre un aspecto oscuro de su carrera: las amenazas que ha recibido tanto ella como su familia.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Gala Montes confesó haber sido víctima de amenazas serias, no solo dirigidas hacia ella, sino también hacia personas muy cercanas a su entorno. Su madre, hermana y sobrina han sido mencionadas en mensajes intimidantes, lo que ha elevado la preocupación de la actriz.

“Es muy fuerte cuando ya no se trata solo de ti, cuando se meten con tu familia, con gente que no eligió estar en el foco público” Gala Montes

Montes no profundizó en los detalles exactos de las amenazas, pero dejó en claro que han tenido un impacto emocional considerable. En redes sociales, sus seguidores han mostrado solidaridad, mientras que otros cuestionan hasta qué punto debe llegar el odio hacia alguien que simplemente está haciendo su trabajo.

Gala Montes y Crista Montes / Redes sociales

¿Cómo han afectado emocionalmente a Gala Montes estas amenazas?

El testimonio de Gala Montes también expuso cómo la vida pública la ha obligado a desarrollar una “piel más gruesa”. “No a toda la gente le voy a caer bien”, dijo con firmeza, reconociendo que las críticas, los comentarios hirientes e incluso el acoso forman parte del paquete cuando se está constantemente bajo el escrutinio público.

Montes explicó que, aunque su carrera le ha dado muchas satisfacciones, también la ha puesto en situaciones de vulnerabilidad emocional.

“Uno cree que con ser profesional y dar lo mejor es suficiente, pero muchas veces eso no importa cuando la gente se deja llevar por el odio o los prejuicios”. Gala Montes

Para la actriz, la exposición mediática constante implica un nivel de presión que pocas personas fuera del medio entienden. Desde su cambio de imagen hasta su participación en polémicas como la pelea de box con la influencer Alana Flores, cada paso que da se convierte en noticia, lo que agrava la ansiedad de ser juzgada por todo.

Gala Montes comparte video llorando ¿qué le pasó? / Captura de Instagram

¿Qué mensaje envió Gala Montes a sus fans y seguidores?

A pesar de las adversidades, Gala Montes se mostró decidida a no dejarse vencer por el miedo ni por la presión. En lugar de retraerse, opta por convertir sus experiencias en aprendizajes y motivación para seguir adelante. “Si algo he aprendido es que uno tiene que ser fiel a sí mismo, pase lo que pase”, expresó.

Además de relatar su experiencia personal, la actriz dejó un mensaje claro para quienes la siguen: no dejar que el odio o la negatividad apaguen los sueños. Hizo énfasis en la importancia de tener amor propio, apoyo familiar y resiliencia para resistir los embates de un medio muchas veces despiadado.

“Lo importante es no perder el rumbo. Siempre habrá críticas, pero también hay mucha gente buena, mucha gente que cree en ti”, concluyó.

