Mamá de Gala Montes rompe el silencio sobre los abucheos y derrota de su hija frente a Alana Flores

El pasado fin de semana, durante el evento ‘Supernova strikers’, en el Palacio de los Deportes, Gala Montes enfrentó en el ring a la streamer Alana Flores, y aunque perdió, mantuvo la compostura y aplaudió a su rival. Esto generó opiniones divididas en redes. La pelea también despertó preguntas sobre la ausencia de su madre, Crista Montes, quien finalmente rompió el silencio en una transmisión en vivo, dejando sorprendidos a sus seguidores con lo que confesó sobre la actuación de su hija y los abucheos que recibió.

Gala Montes reacciona a su derrota contra Alana Flores en Supernova Strikers y se defendió de abucheos / Redes sociales

¿Qué dijo Crista Montes sobre la pelea de Gala Montes contra Alana Flores en Supernova?

Luego de que se expuso que Gala Montes explotó con el público tras recibir abucheos al término del ‘Supernova strikers’. Ahora, en una transmisión en vivo, Crista Montes confirmó que estuvo al tanto de todo lo ocurrido: “Sí la vi, ya les dije 800 millones de veces que sí la vi (la pelea)”. Sobre su ausencia en el evento, explicó: “No fui requerida y no estaba en México”.

Eso no es todo, Crista dejó en claro su que apoyo incondicional fue a su hija, a pesar del distanciamiento.

”¿A quién creen que le haya ido de la pelea? Lógico a mi hija. A lo mejor estuve calladita, pero lógico que voy a querer que gane mi hija, es obvio”. Crista Montes

Incluso, habló de su amor materno: “Aunque esté enojada con ella, es mi hija y va a seguirlo siendo hasta el día que yo me muera. Si la tuve es porque la quise y siempre la querré”, agregó.

Reconoció que no estaba completamente de acuerdo con que Gala peleara:“Si a mí me hubieras preguntado, yo estaba en contra de que peleara, de ser boxeadora”. Sin embargo, no pudo ocultar su orgullo por el esfuerzo de su hija: “Sí seguí la pelea, sí seguí todo y qué bueno una de las primeras peleas y que fue Gala”.

¿Cómo reaccionó la mamá de Gala Montes a los abucheos del público durante la pelea contra Alana Flores en el Supernova?

La madre de Gala Montes también se refirió a la polémica generada por los abucheos del público. Primero comentó que la salida de su hija fue impactante y que su presentación con la canción Tacara de fondo fue impecable: “Siempre se lo dije: No tienes miedo de pararte en un escenario, no le da miedo”.

Sobre los abucheos, defendió a Gala de manera contundente: “A ver, párense ustedes, a ver si pueden”. Además, destacó la fortaleza y madurez de su hija al enfrentar críticas: “Todas las personas tienen un lado negro y un lado brillante, y ella sabe cuál es su lado brillante. Ese es el que hay que resaltar enfrente de las demás personas, el lado oscuro es el que solo tú tienes que conocer”.

Así fue como Crista Montes reaccionó a la pelea de Gala Montes:

Gala de pequeña le temblaban sus patitas al subir a un escenario y aún así lo hacía, ya quisieran esos que gritaron tener la valentía y determinación que ella tiene, ni volviendo a nacer. No se han dado cuenta, y aún así la siguen subestimando. 😌💡🧠 pic.twitter.com/lzyrFr3Riy — Diego (@Dieguin23_) August 21, 2025

¿Qué opinó Icho Van, novio y mánager de Gala Montes, sobre su pelea contra Alana Flores en Supernova?

Icho Van, quien acompañó a Gala Montes durante el evento y funge como su mánager, también se pronunció en redes sociales sobre el esfuerzo de la actriz en la pelea con Alana Flores.

A través de su cuenta de Instagram, expresó su admiración por la actitud de la actriz: “Cuando la gente te abucheó al salir, yo te grité: ‘Es tu gasolina’. Y tú solo me cerraste el ojo para indicarme que tenías todo bajo control”.

El joven destacó la resiliencia de Gala, quien asumió el papel de la antagonista sin perder dignidad: “Y que a pesar que te tocó ser la villana de la película, con el Palacio de los Deportes en contra, diste un papel muy digno de boxeadora, sorprendiendo hasta a tus mayores haters, que te querían ver en la lona. Y, a ojos de muchos, fuiste vencedora, y con solo 4 meses de experiencia”.

Icho y Gala realizaron recientemente un viaje juntos, evidenciando que su relación sigue. / Instagram

No dejó de señalar la actitud deportiva de Gala frente a su rival: “Pero lo más impresionante fue como te quedaste ahí para aplaudirle a tu rival cuando le dieron el cinturón, a pesar que ella nunca entendió que esto era un show y que no había necesidad de meterse con temas personales para dar show. Te quedaste ahí para decirle algo bonito al oído y aplaudirle”.

Finalmente, Icho Van expresó su orgullo y apoyo: “Me llena el corazón estar a tu lado. Vas a llegar lejísimos a pesar de que mucha gente te quiere ver caer, solo porque opinas diferente y porque no te dejas de nadie”.