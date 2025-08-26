Alexis Ayala causa polémica en La casa de los famosos México ¿lo comparan con Adrián Marcelo?

En las últimas horas, el nombre de Alexis Ayala se volvió tendencia en redes sociales después de que decenas de usuarios comenzaran a compararlo con el polémico conductor regiomontano Adrián Marcelo. El motivo: sus comentarios directos y actitudes dentro de La casa de los famosos México 2025, los cuales recordaron a muchos lo ocurrido en la edición pasada con Marcelo. ¿Qué dijo para que lo compararan?

Alexis Ayala revela si será papá con Cinthia Aparicio, su esposa / IG: @alexisayala / @cinthiaparicio

¿Qué llevó a que Alexis Ayala fuera comparado con Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México?

Las comparaciones entre Adrián Marcelo y Alexis Ayala surgieron principalmente a raíz de la dinámica de “sinceramiento”, donde los habitantes deben expresar abiertamente sus opiniones frente a los demás. En estos espacios, Ayala se ha destacado por su tono confrontativo y frases que no han pasado desapercibidas para la audiencia.

Un ejemplo ocurrió durante su enfrentamiento con Mariana Botas. Alexis cuestionó su forma de votar y la criticó por, según él, carecer de argumentos sólidos:

“Tú votas y votas para que me vaya de la casa (…) Si voy a tener un vacío de ideas, prefiero que te vayas”. Alexis Ayala

Estas declaraciones encendieron la discusión tanto dentro como fuera de La casa. Por su parte, la respuesta de Mariana señaló que respetaba su opinión, aunque no coincidía con ella. Paradójicamente, en otro momento de la misma dinámica, la actriz había reconocido a Alexis como “un gran competidor” y “un gran estratega”, lo que reflejaba la complejidad de las relaciones dentro del programa.

Este tipo de intervenciones, directas y sin filtros, son las que han llevado a los usuarios en redes sociales vinculen a Alexis con el estilo de Adrián Marcelo, quien el año pasado generó polémica por actitudes similares.

Priscila Valverde y Alexis Ayala, La casa de los famosos México / Redes sociales y Canva

¿Qué reacciones generaron los comentarios de Alexis Ayala en La casa de los famosos México en redes sociales?

Las redes sociales no tardaron en mostrar sus posturas frente al comportamiento de Alexis Ayala. En plataformas como X (antes Twitter), varios usuarios hicieron énfasis en que Alexis replicaba expresiones y actitudes vistas en Adrián Marcelo. Algunos mensajes fueron:



“Literalmente le dijo a Dalilah que calladita se ve más bonita y la gente jura que devoró. Ahora sí creo que Ninel no exageró cuando se peleó con él”.

“De hecho, no lo había pensado, el otro por lo menos simulaba más”.

“El Adrián Marcelo se aventaba posicionamientos menos agresivos y misóginos que Alexis Ayala, y ustedes estaban furiosos. Público hipócrita”.

Los memes y comentarios aumentaron tras difundirse clips de las confrontaciones de Alexis, sobre todo después de su respuesta a Priscila Valverde, a quien contestó con un irónico “la, la, la, la, la”. Esa reacción se viralizó y fue interpretada como un reflejo del sarcasmo que suele caracterizar a Marcelo en pantalla.

Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Quién fue el cuarto eliminado de La casa de los famosos México?

El pasado domingo 24 de agosto de 2025, Priscila Valverde se convirtió en la cuarta eliminada de La casa de los famosos México 2025. Su salida se dio durante la gala de eliminación, luego de recibir el menor apoyo del público en las votaciones en vivo.

En esta ocasión, de los nominados tres estaban en peligro máximo de salir. Se subieron al temido carrusel: Guana, Mariana Botas y Priscila Valverde. Durante la dinámica final, Mariana fue la primera en salvarse, seguida por Guana, lo que dejó a Priscila en el carrusel y finalmente fuera de la competencia.

