Shiky estuvo al borde de la muerte y Dalilah Polanco revela cómo inició su peligrosa infección

Esta semana Shiky dio el susto de la vida a familiares, amigos y fans. El conductor y exfinalista de “La casa de los famosos México” tuvo que ser hospitalizado de emergencia en un clínica al sur de la Ciudad. La situación fue tan grave que no solo requería atención inmediata, sino también una cirugía de urgencia. Tras la intervención, fue intubado y trasladado a terapia intensiva, donde permaneció bajo estrictos cuidados médicos hasta que lo pasaron a terapia intermedia.

Shiky / Redes sociales

¿Por qué Shiky fue hospitalizado de emergencia?

Fue a través de TVNotas donde una fuente cercana reveló que Shiky fue hospitalizado de emergencia debido a una infección dental, la cual se complicó al extenderse hacia la garganta. Si bien la cirugía había sido todo un éxito, se le mantuvo intubado y en terapia intensiva por “protocolo”, pues los médicos necesitaban vigilar que no surgieran complicaciones.

Posteriormente, su equipo de trabajo lanzó un comunicado confirmando la información y señalando que el conductor ya se encontraba estable.

“Shiky’ se encuentra hospitalizado debido a una cirugía preventiva debido a un tema dental el cual se extendió a oído y garganta, afortunadamente la operación fue un éxito y Clement se encuentra en recuperación y fuera de peligro”, expresaron.

Por su parte, la pareja del español dio una breve declaración para el programa ‘Todo para la mujer’ y señaló que Shiky está recuperándose y agradeció todos los mensajes positivos que ha recibido.

“Está bien, gracias por su preocupación. Nos dio un sustito ayer por una infección que se extendió y se complicó, por lo que lo tuvieron que operar en la madrugada. Pero lo importante es que salió bien, ya se está recuperando y está fuera de peligro”, comentó.

Shiky y su novio / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Shiky tras ser hospitalizado de emergencia?

Actualmente, Shiky continúa hospitalizado, está en terapia intermedia y de acuerdo con una declaración de Abraham, novio del conductor la infección sigue, pero él se encuentra mejor.

“Efectivamente fue intervenido y salió bien la operación. Sigue la infección, es un caso serio, pero está mucho mejor”, dijo a “Sale el sol”.

Shiky compartió en redes su agradecimiento por los mensajes de apoyo que ha recibido. Incluso, detalló que estuvo en riesgo de morir: “Gracias a cada mensaje, lloro de amor; son de las peores experiencias de mi vida por una ‘simple muela’. Cuídense mucho”.

De acuerdo con la pareja de Shiky, deberá seguir bajo vigilancia médica por unos días: “Vamos pasito a pasito. Ayer pudieron quitarle la intubación, es un alivio que ya no esté en terapia intensiva”, concluyó.

Shiky comparte imagen mientras está hospitalizado y confirma que salió de terapia intensiva. / Instagram: @yosoyshiky

¿Qué dijo Dalilah Polanco sobre Shiky y su hospitalización de emergencia?

Dalilah Polanco reveló en una transmisión en vivo que recibió la noticia de la hospitalización de Shiky mientras se encontraba en Puerto Rico. Aunque se dijo aliviada al saber que ya está fuera de peligro.

Dalilah también aseguró que Shiky venía presentando molestias desde su participación en “La casa de los Famosos México”, cuando se le atoró el grano de una palomita en una muela, situación por la cual lo atendió un dentista dentro del reality.

“Se comió unas palomitas, se le atoró una palomita. La jefa trajo a un especialista, que mandó ‘Abrahamcito’. Le sacaron el ‘coso’ ese, que sí lo traía bien enterrado”, dijo Dalilah Polanco en una transmisión en vivo.

Según la actriz y conductora, Shiky seguía presentando molestias en plena gira de medios y tuvo que atenderse otra vez.

Dalilah Polanco y Shiky / Redes sociales

“Cuando salimos en las giras, él se quejaba mucho y un día, saliendo del radio, fue con el dentista y que le drenaron porque tenía mucha pus”, comentó Dalilah.

“Hace poco estábamos con Mayito y me dijo: ‘Saliendo de aquí me voy a revisar porque me sigue doliendo’. Y luego me fui a Puerto Rico y ¡zas!, que se me va al hospital porque se puso muy malo. Mándenle amor, mi Shiky y a Abrahamcito porque ha estado muy aterrado, él ya esta en terapia intermedia y está mejor”, finalizó.

