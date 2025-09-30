Doña Lety vio el conteo de votos de ‘La casa de los famosos México 2025’ ¿El eliminado era Shiky?

La eliminación de Aarón Mercury en ‘La casa de los famosos México 2025’ ha sido motivo de polémica. Y es que muchos aseguran que fue un fraude de la producción. En medio de todo esto, doña Leticia Guajado, abuela de Aldo de Nigris, afirma haber sido testigo del conteo de votos y ¿revela que Shiky era el verdadero expulsado?

¿Qué dijo doña Lety Guajardo sobre las votaciones de ‘La casa de los famosos México 2025’?

A través de historias de Instagram, doña Lety Guajardo, también conocida en redes sociales como ‘doña Alegría’, dijo haber estado presente mientras “una persona” hacía el conteo de las votaciones de ‘La casa de los famosos México’.

Según la mamá de Poncho de Nigris, todo indicaría que Shiky iba a ser el eliminado. Sin embargo, cuando se volvió a hacer el cálculo, se mostraba que Aarón había bajado, resultando en que él fuera el expulsado de la noche.

“La realidad es que no hay ningún fraude. Yo estaba con una persona que está contando votos y que está en las redes y, de pronto, estaba Shiky abajo y, de pronto, la votación dejó abajo a Aarón” Abuela de Aldo de Nigris

Doña Lety insistió en que la eliminación del influencer no fue “orquestada” por la producción del reality y le aconsejó a los fans que, en las votaciones para decidir al ganador, solo votaran por su “favorito” y no “repartieran votos”.

Pese a las explicaciones de Guajardo, muchos fans siguieron insistiendo en que todo fue un “fraude”, argumentando que Mercury tiene un “gran fandom”, incluso mucho mayor que el de Shiky.

¿Por qué dicen que fue fraude la salida de Aarón Mercury de ‘La casa de los famosos México 2025’ el domingo 28 de septiembre?

De manera oficial, Aarón Mercury se convirtió en el noveno eliminado de ‘La casa de los famosos México 2025’ segúnpor la falta de apoyo del público al no votar por él. No obstante, al ser uno de los influencers más queridos de internet, muchos han teorizado que se trataría de un fraude.

Según los que apoyan esta idea, la producción presuntamente protege “a ciertos habitantes” y haría de todo para beneficiarlos, aunque eso implique ir en contra de los deseos del público. Esto ha sido desmentido por la propia Galilea Montijo, conductora del programa, quien ha reiterado que el rumbo de ‘La casa’ es decidido por la propia gente.

Por otra parte, el periodista Javier Ceriani reportó que, presuntamente, Aldo de Nigris sería el expulsado de la noche. Sin embargo, el “mánager” del reality pidió la salida del influencer tras la queja que este hizo después de que una fan le preguntara sobre si le gustaría que “trataran a su mamá de la misma forma que él trata a Dalilah Polanco”.

“Aldo de Nigris era el que iba a salir. Deciden sacar a Aarón Mercury. Fue el mánager de ‘La casa de los famosos’ quien le dijo a la Noguerón: ‘Hay que sacarlo’, para que vean que todo está digitado”, comentó.

Cabe mencionar que esto no ha sido confirmado o desmentido por alguna fuente oficial, por lo que todo queda en calidad de una simple especulación.

¿Quiénes son los finalistas de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La gran final de ‘La casa de los famosos México 2025’ se celebrará el próximo 5 de octubre. Actualmente, estos son los seis finalistas:

Alexis Ayala

Aarón Mercury

Abelito

Dalilah Polanco

Shiky

Mar Contreras

Se desconoce si habrá alguna dinámica esta semana para sacar a uno de ellos y que solo queden cinco, como en las ediciones anteriores, o si los seis pasan directo a la gran final. La culminación del reality se transmitirá a partir de las 8:30, a través del canal de Las Estrellas, así como en VIX.

