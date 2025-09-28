La casa de los famosos México: Filtran el nombre del noveno eliminado hoy domingo 28 de septiembre

¿Aldo de Nigris, Dalilah Polanco, Alexis Ayala, Shiky o Aarón Mercury? Para uno de ellos el juego de “La casa de los famosos México” llegará a su fin este domingo. ¿Quién dirá adiós a la final?

Esta penúltima semana, Mar Contreras y Abelito se convirtieron en los primeros finalistas de “La casa de los famosos México”. Ellos se salvaron, pero quedaron en riesgo Alexis Ayala, Dalilah Polanco, Aldo de Nigris, Shiky y Aarón Mercury quienes tras 64 días de aislamiento enfrentarán una de las galas más tensas de toda la temporada.

El nombre del noveno eliminado de “La casa de los famosos México ya fue revelado este domingo 28 de septiembre. / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de “La casa de los famosos México”?

Tras una gala llena de nerviosismo en ‘La casa de los famosos México’ 2025. Galilea Montijo dio a conocer a los habitantes que los nominados que fueron todos menos Mar Contreras, que tras encontrar el ticket dorado ganó su pase directo a la final.

Dalilah Polanco

Shiky

Aarón Mercury

Alexis Ayala

Abelito

Aldo de Nigris

Aunque de está lista quedó fuera Abelito, quien el pasado viernes 26 de septiembre ganó su pase a la final de “La casa de los de los famosos México”.

¿Cuándo es la final de La casa de los famosos México 2025?

La final de “La casa de los famosos México 2025" será el domingo 5 de octubre. Uno de los habitantes le tocará apagar las luces de esta tercera temporada.

Esta edición durará 10 semanas completas, lo que significa 70 días de convivencia bajo el ojo vigilante de las cámaras las 24 horas. Durante este tiempo, los participantes enfrentan nominaciones, retos y situaciones que dan mucho de qué hablar.

Filtran eliminado de La casa de los famosos México este domingo

De acuerdo a las encuesta compartida en redes sociales por “Vaya, vaya”, donde el público de redes sociales vota por el habitante que prefiere salvar el eliminado de esta noche sería Shiky, quien con un 15% estaría siendo el habitante con menos votos y con más posibilidad de riesgo de eliminación.

Shiki 15%

Alexis Ayala 19%

Aldo de Nigris 20%

Dalilah Polanco 22%

Aarón Mercury 24%

Cabe destacar que esta encuesta reúne alrededor de 145 mil votos, mientras que en “La casa de los famosos México” se registran millones. Además, en el reality los usuarios pueden votar varias veces, mientras que en esta consulta solo se permite un voto por persona.

