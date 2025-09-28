Adrián Marcelo arremete contra La casa de los famosos México y destroza a Alexis Ayala y Aarón Mercury

Adrián Marcelo, quien fue uno de los concursantes más polémicos en la edición pasada de “La casa de los famosos México”, volvió a encender la conversación en redes sociales con una serie de mensajes en X en los cuales criticó duramente la actual temporada del reality show.

Adrián Marcelo celebra “fracaso” de La casa de los famosos México

Adrián Marcelo aseguró que esta edición carece de emoción y atractivo, aseguró que los participantes son grises y los panelistas insignificantes.

“No puedo mentirles, muy en el fondo siento una satisfacción de ver el fracaso rotundo que fue esta edición de “La casa de los famosos”.Por más que quise engancharme, no pude. Perfiles muy grises, falta de presupuesto, panelistas insignificantes, nula toma de riesgos de los participantes, entre otras cosas”. Alexis Ayala

“Mientras los integrantes entren a esa casa a buscar trabajo y no a ofrecer entretenimiento, seguirán llamando la atención solo de señoras y homosexuales (audiencia tradicional del reality), no de todo el país. Ni modo, la que sigue será... o no”, expresó Adrián Marcelo en X.

Adrián Marcelo habla sobre su experiencia de La casa de los famosos México / Facebook

Adrián Marcelo critica carrera de Alexis Ayala

Aunque reconoció que Alexis Ayala es “el que mejor ha jugado esta temporada”, Adrián Marcelo también lanzó un comentario contundente contra el actor:

“Aclaro que Alexis Ayala me parece el que mejor ha jugado esta temporada. Me cae muy bien y me entretiene. Pero si Alexis me hubiese aplicado el villano que está jugando, me lo encuentro un domingo y le receto un: No busques valor en las palabras que te digo, busca valor en tu TRABAJO, que tanta falta te hace, de lo contrario, no estarías aquí. Pero bueno, te dejaste manosear por señoras flácidas para poner pan en tu mesa, no me extraña que hayas aceptado este proyecto”. Adrián Marcelo

“Me siento sucio estando en esta casa contigo,Tu carrera está más accidentada que el elenco de Solo para mujeres”, expresó.

El regiomontano comparó al actor con “un envase desechable de Televisa” y con “una modelo que tiene que mostrar su cuerpo para vender”.

Adrián Marcelo fue uno de los personajes más polémicos de la segunda temporada de La casa de los famosos Méxicov2025. / Instagram

Adrián Marcelo arremete contra Aarón Mercury

El influencer Aarón Mercury también fue blanco de sus críticas, pues lo calificó como “el participante más intrascendente en haber llegado más lejos”:

“Es lo que se conoce en medios como Galleta Habanera. Un tipo desabrido. Entró a la casa a verse en el espejo. Candidato ideal para ser extra de Juan Osorio”.

Aarón Mercury / Redes sociales

Adrián Marcelo asegura que en La casa de los famosos México lo hicieron más famoso

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Adrián Marcelo aseguró que su participación en el reality le dejó más beneficios que problemas, a pesar de las críticas y la controversia que generó dentro y fuera de la casa.

“No deberían tener miedo de que les pase lo que a mí, al contrario, deberían buscar a toda costa hacer un ‘Adrián Marcelo’. Imagínate que se habló más de mí esta temporada que del 80% de los integrantes de esa casa”. Adrián Marcelo

El también influencer destacó que lejos de ser “cancelado”, su imagen creció y logró mayor exposición:

“A mí no me funaron, me hicieron más famoso y exponenciaron mis fuentes de trabajo”, finalizó.

Sus comentarios fueron apoyados por sus fans, pero también criticados por otros:

“Claro que deberían tener miedo de lo que te paso. Salir por atrás como todo un fracasado.Que cancelaran tu show en muchos estados. Que las mujeres que antes pensaban que eras “gracioso” ahora piensen que eres un misógino y un enfermo mental”, expresó un usuario.

