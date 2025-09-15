Aaron Mercury habitante de La casa de los famosos, coqueteó a una influencer casada ¡y lo balconean en redes!

Aaron Mercury, uno de los habitantes más comentados de La casa de los famosos México 2025, fue balconeado por una famosa influencer casada, quien reveló que él le coqueteó en público y hasta le dio su número de teléfono. La historia salió a la luz en redes sociales con pruebas que nadie esperaba. ¿Quién es ella y por qué decidió contarlo ahora?

¿Cómo fue el inesperado coqueteo de Aaron Mercury a Andy Benavides en pleno vuelo?

Andy Benavides, influencer regiomontana de 38 años, sorprendió a sus seguidores al revelar una anécdota que involucra a Aaron Mercury, el joven creador de contenido de 24 años que actualmente participa en La casa de los famosos México 2025. A través de sus historias de Instagram, Andy contó que hace seis meses vivió un momento muy peculiar con él… ¡en un avión rumbo a la CDMX!

Según relató, mientras viajaba tranquilamente, un “chavito súper seguro de sí mismo” se le acercó sin pena alguna y, delante de todos los pasajeros, le soltó una frase que la dejó helada: “Me gustaste mucho, me gustaría conocerte”, dijo Aaron Mercury con total seguridad.

Andy, visiblemente sorprendida, aceptó el papelito que él le extendió con su número de teléfono, más por pena que por interés. “Lo acepté para que se fuera, porque todos voltearon a ver”, confesó.

La historia salió a la luz tras ver a Aaron Mercury como habitante de La casa de los famosos México 2025.

¿Por qué la influencer decidió contar ahora su historia con Aaron Mercury habitante de La casa de los famosos México?

Aunque Andy Benavides no es fanática de La casa de los famosos México, confesó que ocasionalmente se topa con clips del programa mientras navega por redes sociales. Fue en uno de esos momentos cuando reconoció a Aaron Mercury entre los habitantes de La casa de los famosos México 2025, lo que la llevó a recordar aquel episodio en el avión.

“Me sorprendió verlo ahí, porque jamás imaginé que ese chavito tan seguro de sí mismo estaría en un programa como ese”, comentó. La influencer también mencionó que la diferencia de edad entre ambos fue algo que la impactó, pues en ese momento no tenía idea de que Aaron era mucho menor que ella.

El coqueteo de Aaron Mercury a Andy Benavides en un avión 🤯 #chismillennial pic.twitter.com/O6JQLxkIHv — Pablo Chagra (@pablo_chagra) September 8, 2025

¿Qué pruebas mostró Andy Benavides del coqueteo de Aaron Mercury?

Para quienes dudaban de su historia, Andy Benavides decidió compartir una prueba contundente: una foto del papelito que Aaron Mercury le dio con su número de teléfono ¡aún lo guarda en su bolsa!. Aunque tapó el número por privacidad, dejó visible el nombre “Aaron”, escrito a mano.

La imagen fue publicada en sus historias de Instagram, acompañada de una narración divertida y algo incrédula sobre lo que vivió. “La mejor parte es que todavía tengo la nota”, escribió Andy, dejando claro que no se trataba de una invención ni de una exageración.

Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, los seguidores de Andy Benavides comentaron con humor y sorpresa la historia. Algunos aplaudieron la seguridad de Aaron Mercury, mientras otros bromearon sobre la diferencia de edad y el estilo directo del influencer.



“Ese Aarón no pierde el tiempo.”

“Qué valiente, yo jamás me atrevería a hacer algo así en un avión.”

“Andy, deberías guardar esa nota como recuerdo histórico.”

“Ya todos sabemos que Aarón solo quiere fama, por eso se cuelga de mujeres exitosas para tener reflector.”

“Aarón va por lo grande.”

Andy Benavides mostró en Instagram el papelito que le dio Aaron Mercury, con su nombre escrito a mano.

¿Quién es Andy Benavides, la influencer con la que Aaron Mercury coqueteó?

Andy Benavides es una reconocida influencer mexicana originaria de Monterrey, Nuevo León. Tiene 38 años de edad y se ha consolidado como una figura destacada en el mundo del lifestyle, moda y maternidad en redes sociales, especialmente en Instagram, donde acumula cientos de miles de seguidores.

Está casada con Tavo Leal, un médico cirujano plástico, con quien tiene tres hijas. Su contenido suele girar en torno a su vida familiar, viajes, rutinas de belleza y colaboraciones con marcas de lujo. Además, ha sido protagonista de varias polémicas mediáticas, lo que la ha mantenido en el ojo público.

Andy también ha emprendido proyectos personales como su propia línea de productos y ha participado en campañas publicitarias importantes. Su estilo elegante, su vida aspiracional y su sinceridad en redes la han convertido en una de las influencers más comentadas de las redes sociales.