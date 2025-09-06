¿Aarón Mercury usa bots? Faisy lanza crítica a fans del influencer y lo tunden en redes

La casa de los famosos México enciende las polémicas tanto denctro, como fuera. Y es que cada habitante tiene su grupo de apoyo y animación, ya sea por familiares, fans, seguidores y amigos. Este es el caso de ‘Guana’, quien tiene en Faisy, un amigo que lo apoya y por el que hasta a veces “se pelea”. Faisy, conductor mexicano de 45 años, tuvo un reciente enfrentamiento en redes sociales con un grupo de fans a los que aseguran, criticó por no ser “reales”. ¿Qué pasó exactamente?

El Guana luchó con hambre y pasión hasta llegar hasta a cumplir sus sueños ¡la televisión! / Instagram

¿Faisy criticó a los fans y seguidores de Aarón Mercury?

La controversia comenzó cuando el conductor de Me caigo de risa, Faisy, también conductor del programa radiofónico Ya Párate en Los40 junto a Delia García, contó su punto de vista acerca de los habitantes de La casa de los famosos México. Durante dicha emisión, Faisy habló sobre el comportamiento en redes sociales de los seguidores de algunos participantes, lanzando un comentario que muchos interpretaron como una crítica directa a Aarón Mercury.

“Dentro de la casa hay tres personas muy de digital que tienen un ejército de bots afuera, y lo peor es que los utilizan para pura agresión” Faisy

Según internautas, lo anterior fue un claro mensaje a Aldo de Nigris, Abelito y Aarón Mercury. Pero la cosa no terminó ahí. Lo que terminó por detonar la molestia del fandom fue su declaración sobre Mercury: lo calificó como “otro Sian Chiong con suerte” , frase que fue tomada como un menosprecio hacia la carrera del influencer.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Fans de Mercury, quien acumula más de cinco millones de seguidores en Instagram, y casi 20 millones en TikTok, comenzaron a enviar mensajes masivos a Faisy para expresar su descontento y desmentir la idea de que eran “bots”. Algunos incluso exigieron que el conductor ofreciera una disculpa formal.

Lee: Elaine Haro confiesa que solo busca distraerse con Aarón Mercury y Facundo la llama “promiscua”, VIDEO

Faisy en Me caigo de risa / Redes sociales

¿Faisy le pidió disculpas al fandom del influencer Aarón Mercury?

Días después de sus declaraciones iniciales, Faisy abordó la situación. Con un tono más conciliador, admitió haber subestimado la fuerza del fandom de Aarón Mercury y aceptó su error públicamente.

Con más de dos mil mensajes en mis redes sociales, me hicieron darme cuenta de que el fandom de Aarón Mercury es real, no son bots, y yo, con el corazón en la mano, vengo a este programa donde hice la declaración, de forma humilde, a aceptar mi error. Porque hay que saber pedir perdón Faisy

Además, aseguró que sus comentarios no tenían la intención de menospreciar a nadie, pero reconoció que debió haber sido más cuidadoso con sus palabras, sobre todo al hablar de figuras con una comunidad tan activa como la de Mercury.

Te puede interesar: ¿Quién ganará La casa de los famosos México 2025? Filtran lista de los supuestos eliminados y finalistas

@bochincheexpress Faisy después de hacer comentarios sobre que el fandom de Aaron Mercury de la casa de los famosos México 3 fueran “Bots” le llegó una oleada de hate a sus redes sociales haciendo que se retractara de sus declaraciones antes dichas. #lacasadelosfamososmx3 ♬ sonido original - Axel Armijo

La casa de los famosos México 2025: ¿Por qué Poncho de Nigris y Faisy pelearon?

No es la primera vez que hay conflicto con Faisy por La casa de los famosos México, pues hace unos días discutió vía redes sociales con el polémico Poncho de Nigris, ya que, a su parecer, arremetió contra su amigo ‘Guana’. ¿Por qué sucedió esto?

Hace dos semanas, Elaine Haro encontró la ‘Moneda del destino’, fue ahí que tuvo que decidir a qué habitantes cambiar de habitación. Su decisión fue pasar a ‘Guana’ para el cuarto Día y ella al cuarto Noche. Al ejecutarse este cambio, de manera inmediata se vio a ‘Guana’ jurar lealtad a su nuevo cuarto, sin importar estrategias pasadas con Noche.

Esto sentó mal en Poncho, quien vía X escribió:

“Traidor el guana ! Que rápido cambió de camiseta, a cambiar la canción en chinga antes de que salga @LosTuexi jugada maestra de Elaine que se metió a noche. Así se bajan las ratas del barco cuando creen que se va a hundir #LaCasaDeLosFamososMx viene lo bueno.”

Para sorpresa de muchos, Faisy no tardó en responder, aclarando que el ‘Guana’ no había traicionado a nadie, sino que simplemente estaba interactuando con quienes le caen bien. “Yo creo que con quien conecta Guana de ese cuarto es con Aldo y Abelito... eso de jugar por cuartos es muy retro”, comentó.

La cosa no terminó ahí, Poncho de Nigris remató diciendo que los de Me caigo de risa no dan una. Esto, con un guiño claro sobre Mariana Echeverría, quien tampoco tuvo mucho éxito con el público en la temporada pasada del programa. Sin embargo, la discusión no trascendió a más.

Mira: Faisy reveló que Mau Nieto luchó contra el cáncer en secreto